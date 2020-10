Sara Tui, en Deportes COPE: "No comenzamos la Liga antes por el protocolo, y al final se encargan los clubes"

Este próximo fin de semana comienza la Primera Iberdrola, la Primera División Femenina de fútbol. Por fin, las jugadoras vuelven a vestirse de corto ante el inicio inminente de la temporada 2020-2021.

¡Ya tenemos rival para la primera jornada! Viajamos a Tenerife para jugar contra el @UDGTenerife el fin de semana del 3-4 de octubre#VaMosMiMadrid ���� pic.twitter.com/Ea3KgZYQxj — Madrid CFF �� (@MadridCFF) September 16, 2020

La temporada anterior no llegó a completarse. La pandemia llevó a la Federación Española de Fútbol a dar por finalizado el campeonato a mediados de marzo. Desde entonces, no hay partidos de Liga en nuestro país. "Después de todo lo que hemos pasado, es una situación super extraña. Tantos meses sin competir, si no es por una lesión grave, una jugadora no lo pasa", comentó Sara Tui, jugadora del Madrid CFF, en Deportes COPE este jueves.

Una de las novedades importantes para esta temporada es la incorporación del equipo femenino del Real Madrid, que la temporada 2019-2020 figuraba como el Tacón CF: "El Real Madrid es un equipo súper importante, y que tenga fútbol femenino hace que crezca. Para nosotras, es un club más. La gente que conoce el fútbol femenino no necesita que digamos que somos el Madrid CFF: nosotras somos el Madrid; ellas, el Real Madrid", comentó la jugadora gallega.

Y a diferencia del equipo que preside Florentino Pérez, su vecino, el Madrid CCF tiene otro objetivo: "Nuestro objetivo es la permanencia. Cada partido, lo tomaremos como si fuese una final".

Los clubes se pagan sus propios test PCR

La pretemporada ha estado marcada por un protocolo que no llegó de la forma prometida: "Al final, todo depende de cada jugadora. Estás en una Liga en la que no puedes permitirte faltar a un solo partido. Y en el día a día, depende de que no estés por ahí". Sara comentó que cada jugadora ha pasado un número de test diferentes: "No ha habido un gran control. Los test no son baratos, por eso no todos los equipos han jugado partidos de pretemporada".

El 'famoso' protocolo por el que la temporada ha empezado más tarde de lo previsto, no ha llegado: "No empezamos LaLiga por el tema del protocolo y al final no hay obligación, así que no sé entonces por qué tanta espera. Tanta espera por el protocolo y al final el club es quien se hace cargo de todo".