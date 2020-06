Un grupo de jugadoras de la Liga Iberdrola se muestra en contra de las "cláusulas abusivas" de compensación

Jugadoras de la Primera División femenina, la Liga Iberdrola, han emitido este viernes un comunicado para mostrar su disconformidad con las "cláusulas abusivas" de compensación aprobadas en el Convenio Colectivo y pidieron que se "cuide" el "talento que hay en España" para impedir que las futbolistas dejen la Liga española.

"Escribimos este comunicado para denunciar la situación muy desagradable que están viviendo algunas de las jugadoras en relación a los derechos de formación. El caso es que nosotras estamos a favor de que existan unos derechos de formación pero siempre que sean cantidades racionales y no desorbitadas", explican.

"Cantidades como 500.000 euros o 250.000 euros que imposibilitan que ningún club pueda fichar a las futbolistas con esta cláusula y que lo único que consiguen es que se tengan que marchar al extranjero porque ahí no se aplica esta recompensación", añade el comunicado, que no especifica cuántas jugadoras lo han suscrito.

Además, el comunicado, hecho público a través del sindicato 'Futbolistas ON', recuerda que "el talento que se desarrolla en España hay que cuidarlo y tratar de disfrutarlo aquí porque eso significará que tenemos una mejor competición y un nivel más alto".

"Es por ello que queremos mostrar nuestra disconformidad y nuestro desacuerdo a dichas cantidades porque hoy afecta a más de una decena de futbolistas, pero seguirá aumentando si no se resuelve la situación. Ahora mismo hay jugadoras que terminan contrato el 30 de junio con las que no se había negociado esto en sus contratos y que de golpe se encuentran con una cláusula abusiva e injustificada que les va a impedir decidir su futuro libremente", apuntan.

"Queremos seguir construyendo, creciendo y mejorando por lo que pedimos a las autoridades o entidades responsables que tomen cartas en el asunto y ayuden a resolver esta situación tan indesesada y triste para nuestro fútbol", finaliza el comunicado de las jugadoras de la Liga Iberdrola.

Esta claúsula fija unas cuantías impuestas por los clubes a sus futbolistas menores de 23 años que deberán pagar aquellos que quieran ficharlas y que podrían no estar ajustadas a la realidad, por lo que el sindicato ya ha manifestado su deseo de anularla porque "está causando un grave perjuicio a las 17 jugadoras que han sido incluidas".

"Y aún más si cabe en la actual época de negociación de fichajes porque no sólo va en contra" de los derechos de estas futbolistas sino que "provocará la inevitable fuga de talento a otros países" donde no exista.