El fútbol femenino sigue de huelga: la oferta de Rubiales no soluciona el conflicto

El exfutbolista Diego Rivas, representante de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) este lunes en la reunión de la mesa negociadora del primer convenio colectivo del fútbol femenino, remarcó que la "huelga sigue convocada" y subrayó que "no" van a quitar "la línea roja que marcaron las chicas".

Obtener un salario mínimo de 16.000 euros brutos anuales y una parcialidad del 75 por ciento es la pretensión de las futbolistas de la Primera Iberdrola, quienes mantienen la huelga indefinida a partir del fin de semana del 16 y 17 de noviembre.

Este lunes, en una reunión celebrada en la sede de la Dirección General de Trabajo de Madrid entre representantes de los sindicatos, de los clubes, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Consejo Superior de Deportes, las negociaciones continuaron en el mismo punto.

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, a la que no pertenecen el Athletic Club, el Barcelona y el CD Tacón, reiteró que no tiene la financiación necesaria para responder a las peticiones de las futbolistas.

"La situación vuelve a estar como al principio. Seguimos con el mandato que las jugadoras nos dieron en la pasada reunión. La línea roja que marcaron las chicas no vamos a quitarla", dijo Diego Rivas.

"Tenemos un mandato de las chicas y lo vamos a cumplir. Nosotros no somos los jefes de las chicas; al revés, las chicas son nuestras jefas. Las chicas nos dijeron en esa reunión lo que pretendían y nosotros lo vamos a pelear", continuó.

La pasada semana, la resolución del conflicto parecía algo más cercana cuando la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino les trasladó a los sindicatos su intención de adherirse al Programa Elite de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para acceder a unos fondos de 500.000 euros por club, pero este acuerdo es todavía inexistente.

"Habrá que preguntar a la patronal por qué nos transmitieron la idea de que iba a haber un acuerdo, en el que iba a haber una financiación. Parece ser que esas negociaciones se han roto. El convenio es entre sindicatos y patronal y nosotros mandamos unas ideas que nos transmitieron las chicas y la manera de financiarla la tiene que buscar la patronal. Nosotros simplemente intentamos firmar el convenio que las chicas nos dijeron", explicó.

Rivas insistió en que la huelga "sigue convocada" mientras siguen "trabajando".

En ese sentido, AFE explicó a través de un comunicado que "presentó una nueva propuesta en el marco de la negociación con el fin de cerrar un acuerdo para desbloquear la situación".

El sindicato "continúa defendiendo el 75 por ciento de la parcialidad laboral en relación al efecto que tiene en las cotizaciones" e insistió en que "se debe incluir en el Convenio Colectivo, entre otros conceptos, el cobro del 100 por cien del salario pactado en caso de incapacidad laboral cualquiera que sea la contingencia, la retroactividad, el seguro de accidentes, fallecimiento o incapacidad permanente que imposibilite la continuidad del ejercicio de su profesión y elaboración de un plan de empleo".

El presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, Rubén Alcaine, explicó este lunes que la oferta de 1.152.000 euros que hizo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, "no soluciona el conflicto" del fútbol femenino español.

"Esa oferta de 1.152.000 euros está descartada. Ese millón no soluciona el conflicto y no es viable. Cuando se hace esa propuesta es que no se ha entendido el conflicto que tenemos actualmente. No estamos hablando de 1.100.000. Esa no es la solución al problema del fútbol femenino", dijo Rubén Alcaine tras una nueva reunión de la mesa negociadora del primer convenio colectivo de las futbolistas de la Primera Iberdrola, quienes mantienen la convocatoria de huelga indefinida a partir del fin de semana del 16 y 17 de noviembre ante la falta de acuerdo entre patronal y sindicatos.

Rubén Alcaine insistió en que la solución al conflicto pasa por que la RFEF permita la adhesión de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino al Programa Elite, al que según fuentes federativas consultadas por EFE ya pertenecen el Athletic Club, el Barcelona, el Madrid CFF, el Sevilla y el CD Tacón.

"Estamos esperando poder acogernos a ese Programa Elite, lo que no solo desbloquearía la huelga sino el tema de los derechos audiovisuales y el de los soportes... Entendemos que sería la solución para todos", dijo Alcaine.

El dirigente aragonés comentó que "en mayo" no se pudieron acoger a ese nuevo programa, estratégico para la RFEF, porque la Asociación de Clubes tenía "unos compromisos" adquiridos con Mediapro para la retransmisión de los partidos de la Primera Iberdrola.

"Tras negociar con Mediapro, y asumiendo que Mediapro siempre ha apostado por el fútbol femenino, él mismo ofreció esa posible rescisión o salida amable para que los clubes pudiésemos acogernos a ese programa que nos generaba los ingresos suficientes para poder atender las demandas que la parte sindical nos hace", apuntó Alcaine.

Las diferencias entre las exigencias sindicales y los salarios asumibles por la patronal están cifradas en 1.500.000 euros aproxidamente.

La Real Federación Española de Fútbol ofrecía a cada club 500.000 euros por su adhesión al Programa Elite, que contempla entre otros aspectos la profesionalización de la primera y segunda categorías, la mejora de las condiciones de juego, la promoción de la disciplina para que el fútbol sea el deporte más practicado por las niñas, el desarrollo de las selecciones nacionales o la internacionalización de las competiciones.

"Seguimos manteniendo la esperanza de acogernos a ese programa. Siempre hemos dicho que estamos abiertos a nuevos escenarios y esa es una solución que entendemos muy viable. Estamos expectantes. Si podemos acogernos a ese programa, desbloquearía todo", expuso el presidente de la Asociación de Clubes.

"Ahora mismo depende de la RFEF. Nosotros no podíamos adherirnos y ahora estamos en disposición", repitió.

Si esa adhesión al Programa Elite no fructifica, Rubén Alcaine planteó "otras" posibles soluciones, que pasarían por "marcas o empresas" que se sumasen al proyecto. "Con la premura" existente para evitar la huelga de este fin de semana, sin embargo, Rubén Alcaine consideró que "la solución inmediata" llegaría con la adhesión al Programa Elite.

"Desbloquea el conflicto de la huelga y muchos temas, como el audiovisual y el de soportes, que es un conflicto a día de hoy", reconoció.