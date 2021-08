El Athletic femenino pierde 6-0 con el equipo cadete y levanta la polémica en las redes sociales

El Athletic femenino ha caído este miércoles en un amistoso por seis goles a cero ante el equipo Cadete masculino del conjunto vasco. La publicación del resultado en Twitter ha generado una serie de comentarios machistas que no han pasado desapercibidos entre las jugadores de la Primera Iberdrola.

La primera en contestar, cansada de que un simple resultado haya generado tanta polémica, ha sido Virginia Torrecilla. La jugadora del Atlético de Madrid le ha dado un 'zasca' a un usuario que se metía con el nivel de las jugadoras de la Primera Iberdrola. "Juega tú con tus colegas los "borrachos" y a ver si ganáis a los niños de 14 años", ha escrito la jugadora.

Me podéis decir que hago con este individuo? Por favor… por que se me agota la puta paciencia!!!!!!!

Juega tú con tus colegas los “borrachos” y a ver si ganáis a los niños de 14 años!!! Que siempre es lo mismo!! Si no os gusta el futfem, no lo sigáis y punto!!!!! ???????????? https://t.co/6uInZmYPv8