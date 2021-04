Virginia Torrecilla, en Área Chica: "Mis padres lo han pasado peor que yo; mi padre ha llorado lo que nunca"

El podcast 129 de Área Chica, en COPE, es un programa muy especial, por la protagonista con la que cuenta. Virginia Torrecilla nos ha enseñado mucho a sus 26 años. 'Vir', futbolista del Atlético de Madrid, fue intervenida en mayo de 2020 de un tumor cerebral. Fue una noticia que sobrecogió, dada su juventud y su estilo de vida saludable. Además, es una persona muy querida en el mundo del fútbol y ha demostrado saber llevar este duro proceso con una entereza formidable.

Virginia se encuentra en este momento "recuperando peso, ahora mismo es lo más importante". 'Vir' llegó a perder hasta 15 kilos durante su tratamiento. Y aunque perdió su larga melena, apenas tuvo problemas con la quimio: "sí sentía dolor en el estómago. Me explicaron que era por lo deportista que soy: «tu médula recupera porque tú la haces moverse», mi dijeron. Ahora estoy comiendo mejor para recuperar peso, y ya puedo coger a mi sobrino en brazos, que durante la quimio no podía".

Tras cumplir con el tratamiento, Virginia ya está limpia y ha podido reincorporarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeras en el Atlético de Madrid.

Once meses duros en la vida de 'Vir'

"Ha pasado el tiempo, no muy rápido, pero ha pasado. Los dos últimos meses se me hicieron eternos", recuerda Virginia Torrecilla en la entrevista para Área Chica, con Andrea Peláez.

En el camino, el recuerdo de la gente que la ayudó a superar el cáncer: "Me ha ayudado mucho más el resto de la gente a mí que lo que haya podido ayudar yo a los demás. Muchas veces he estado débil, muy ausente con las redes sociales por sentirme cansada… Pero creo que le he hecho saber a la gente el lado bueno y el lado malo de esto, y creo que ha merecido la pena".

Reconoce que la actitud, para superar el cáncer, es muy importante: "Cuando iba a darme la quimio, me decían las enfermeras que venían con una sonrisa. El ánimo es el 50% de superar la enfermedad. Que vinierais gente a verme me daba la vida. De lo contrario, me habría tirado once meses encerrada en una habitación".

Virginia Torrecilla sigue dando pasos adelante@VirginiiiaTr

El momento más emotivo durante su recuperación

'Vir' nunca olvidará ni a su doctora ni a las enfermeras que la cuidaron. Tampoco a sus compañeras de vestuario. El Atlético de Madrid ganó la Supercopa de España. La capitana Amanda Sampedro cedió a Virginia Torrecilla el gesto de levantar el trofeo: "Me quedo con el detalle de la copa de Amanda, cuando subí con mis compañeras para levantar ese trofeo tan deseado y que yo no tenía", recuerda.

"Ese día estaba muy cansada, era el último día de mi tratamiento. Que yo tuviese ganas de subir arriba, que tuviese ganas de quedarme a cenar para estar con mis compañeras… Es como si estuviera escrito que teníamos que ganarla", explicó.

Y aún queda otro momento emotivo, tras saber que estaba limpia: "Cuando llego a la Ciudad Deportiva, me dicen que fuera la vestuario a cambiarme, que tenía que ir al gimnasio... ¡Si ya iba vestida! Y cuando llego al vestuario, me encuentro toda la fila, y a mis compañeras aplaudiendo diciendo «¡Virginia, Virginia, Virginia». Me volví a sentir una de ellas".

Virginia Torrecilla@Atleti

Y en todo este trance, queda su familia: "Mi familia lo ha pasado peor que yo. Lo que han pasado ellos no se lo deseo nunca a nadie. A mi padre le he visto llorar más en estos once meses que en el resto de mi vida. La fuerza de mis padres es lo que me hace estar hoy aquí".

Ahora se encuentra tan bien que avisa. Está con muchas ganas de fiesta y de celebraciones: "El día que pase la pandemia, ¡que tiemble el mundo!".