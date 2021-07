Vicky Losada jugará las dos próximas temporadas en el Manchester City

La internacional española y exjugadora y capitana del Barça Femení Vicky Losada jugará en el Manchester City las dos próximas temporadas, destino en el que intentará tener más protagonismo y seguir cosechando éxito, tras ganar el triplete esta última campaña como blaugrana.

"El Manchester City está encantado de anunciar el fichaje de la ganadora de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, Vicky Losada, con un contrato de dos años", anunció el club 'citizen' en un comunicado.

Who's looking forward to seeing these skills from @Losada_Vicky in a City shirt next season?! ???? ?? 1??7?? ?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/OfoUu6VMzI

Losada, que hace años jugará en el Arsenal femenino, regresa a Inglaterra para vestir esta vez de 'citizen' con el dorsal '17' y, a sus 30 años, con la convicción de tener todavía mucho que decir en el fútbol femenino europeo.

"Estoy muy emocionada por la próxima temporada y por haber podido unirme a uno de los mejores clubes del mundo. En cuanto recibí la oferta del Manchester City, no tuve ninguna duda al respecto, supe que era hora de dejar el Barcelona y cerrar ese capítulo de mi carrera después de uno de los mejores años de mi vida", reconoció la de Terrassa.

"Siempre he dicho que echaba de menos la liga inglesa, siento que saca lo mejor de mí como jugadora. Estoy muy emocionada de volver ahora y de ser parte de este fantástico club", aportó.

?? “I’m so excited to start the next season and to be joining one of the best clubs in the world” ??@losada_vicky's first interview in blue! ????



?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re