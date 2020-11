Una jugadora se niega a guardar un minuto de silencio en homenaje a Maradona

Este domingo se produjo una curiosa imagen durante un amistoso de fútbol femenino disputado en la Ciudad Deportiva de Abegondo entre el Deportivo de La Coruña y el Viajes Interrías FF. Paula Dapena, jugadora visitante de 24 años, fue la protagonista del partido, pese a la victoria local por 10-0, tras negarse a guardar el protocolario minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona.

Cuando antes del pitido inicial las futbolistas se colocaron para rendir homenaje a El Pelusa, ella se sentó en el suelo de espaldas al resto como protesta. Luego justificó su acción asegurando en Pontevedra Viva que "hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador, violador y pedófilo".