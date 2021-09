UEFA duplica los premios de la Euro femenina 2022 y repartirá dieciséis millones de euros

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó doblar los premios económicos de la próxima Eurocopa femenina que se disputará en Inglaterra en 2022, de forma que las 16 selecciones clasificadas se repartirán un total de 16 millones de euros frente a los 8 distribuidos en la de 2017 en Países Bajos.

