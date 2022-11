La UEFA crea una Liga de Naciones femenina que repartirá tres plazas olímpicas

La UEFA anunció este jueves la puesta en marcha, a partir del otoño de 2023, de una nueva Liga de Naciones para el fútbol femenino, que tendrá un formato similar al que instauró hace unos años en el masculino, aunque con la novedad de que servirá para dar plaza para los Juegos Olímpicos.

Este nueva Liga de Naciones fue aprobada este miércoles por el Comité Ejecutivo del organismo y "tiene como objetivo crear un entorno más competitivo con mayor interés deportivo y comercial, al mismo tiempo que garantiza la oportunidad de que todas las federaciones nacionales se clasifiquen para la Eurocopa y el Mundial", destacó la UEFA.

? Introducing a new women’s national team competition system, featuring:



? Nations League format



? Qualification for Women's EURO and Women's World Cup



? More competitive matches



??? Starting autumn 2023!



More details and how it will work: ????