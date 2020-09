El Totteham femenino ficha a Alex Morgan

El Tottenham Hotspur hizo oficial este sábado la contratación de la futbolista estadounidense Alex Morgan para la temporada 2020/2021. La doble campeona del mundo con Estados Unidos ganó además una medalla de oro olímpica en Londres 2012 y posee 169 partidos internacionales en los que marcó 107 goles.

El fichaje está pendiente de la obtención del visado para Morgan, que hasta este momento militaba en el Orlando Pride desde 2016. La futbolista, que vestirá el dorsal 31, ya tuvo una aventura europea en 2016, cuando estuvo cedida en el Olympique de Lyon, con el que ganó la Liga de Campeones.

2020 is the year of the unexpected, but next up — the first stamp on Charlie's passport. #COYS@SpursWomenpic.twitter.com/EkGnmFaQBN