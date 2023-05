Suecia, Italia y Suiza, rivales de España en la primera Liga de Naciones femenina

Los combinados de Suecia, Italia y Suiza serán los rivales de la selección española en la primera edición de la Liga de Naciones femenina, según deparó el sorteo celebrado este martes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El equipo entrenado por Jorge Vilda, quinto clasificado del ranking UEFA y séptimo del ranking FIFA, ha arrancado este martes su andadura en la primera Liga de Naciones femenina con el sorteo de los grupos de las tres ligas del torneo organizado por UEFA. La leyenda española y futbolista de la Fiorentina, Vero Boquete, fue la mano inocente que dio a conocer el camino de las distintas selecciones, en un acto dirigido por la directora de fútbol femenino del organismo europeo Nadine Kessler.

Así, España, que partía del Bombo 2 de la Liga A junto a Países Bajos, Noruega y Dinamarca, se encuadra finalmente con Suecia, Italia y Suiza en el cuarto grupo de esa Liga A, la de mayor nivel de esta Liga de Naciones, competición en la que debutará en septiembre de este año.

Los precedentes más recientes se corresponden con dos empates a uno ante Suecia e Italia en dos encuentros amistosos el año pasado. España ya ganó (0-2) a Suiza en la Copa Algarve en marzo de 2019, como último antecedente frente a la selección europea.

El torneo es importante porque determinará las selecciones que avancen directamente a los Juegos de París que se celebran en 2024. Y es que las dos finalistas se unirán a Francia, como anfitriona, como participantes en el torneo olímpico. Si las galas alcanzan la final de la Nations League, será la tercera clasificada la que certifique su billete a la capital francesa.

?? The 2023/24 #UWNL League stage draw is complete.



Here's how the groups look ??