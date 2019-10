El Sporting Femenino acepta el #RetoJoséMaríaGarcia

El Sporting de Gijón femenino ha respondido a las palabras de José María García en su entrevista en COPE con el Grupo RISA lanzando un reto para demostrar que las jugadoras llegan fácilmente al área cuando sacan un córner.

García dijo en COPE "lo único más plomizo que una etapa ciclista es ver un partido de fútbol femenino. Es una mentira. No tienen fuerza. ¿Qué porcentaje de jugadoras de Primera llegan a portería desde el saque de esquina?". Este domingo, el ex periodista llamó a Tiempo de Juego durante el tertulión para matizar esas palabras y decir que "el fútbol femenino es mentira en su organización; yo admiro el fútbol femenino pero no me convence porque han empezado a construir por el tejado".