La seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, positivo en COVID

La seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, ha dado positivo en covid y se perderá el partido que sus pupilas disputarán esta noche contra Irlanda del Norte en la Eurocopa de fútbol. El encuentro no tiene ninguna trascendencia para Inglaterra, que tiene ya asegurado el primer puesto del Grupo A tras derrotar a Austria (1-0) y Noruega (8-0).

Wishing a speedy recovery to @Lionesses boss Sarina Wiegman, who has tested positive for Covid.



Assistant coach Arjan Veurink will lead the team for tonight’s #WEURO2022 game against Northern Ireland.