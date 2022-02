La Selección femenina de fútbol de Estados Unidos cobrará lo misma que la masculina más una compensación

Este martes se ha alcanzado un acuerdo histórico en el fútbol de Estados Unidos: las selecciones masculina y femenina tendrán el mismo sueldo.

La Federación y la selección femenina han sellado este acuerdo que "celebran y comparten con orgullo", dado que sienta un precedente importante para el avance del deporte femenino.

Además de cobrar el mismo salario, las jugadoras van a recibir 24 millones de dólares en compensación por la discriminación.

"Nos complace informar de que, tras la negociación de un nuevo convenio colectivo, hemos resuelto nuestra larga discusión sobre la igualdad salarial y estamos orgullosos de un compromiso común para promover la igualdad en el fútbol.

Llegar a este día no ha sido fácil. Las jugadoras de la Selección Nacional Femenina de EE. UU. han logrado un éxito sin precedentes mientras trabajan para lograr la igualdad salarial para ellas y para las futuras deportistas.

Hoy, reconocemos el legado que dejan de los anteriores directivos de la Federación que ayudaron a hacer posible este día, así como a todas las mujeres y niñas que formarán parte de ello. A ellas se lo dedicamos.

Esperamos seguir trabajando juntos para hacer crecer el fútbol femenino y promover oportunidades para niñas y jóvenes tanto en los Estados Unidos y en todo el mundo".

U.S. Soccer and @USWNT are proudly standing together in a shared commitment to advancing equality in soccer. pic.twitter.com/Sp8q7NY0Up