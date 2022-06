El Real Madrid deberá ganar al Sturm Graz y al vencedor del City-Tomiris Turan para disputar la Champions

El Real Madrid se enfrentará en la ronda uno de la Liga de Campeones 2022-2023 al Sturm Graz austríaco, el 18 de agosto, y si gana se medirá después con el vencedor del encuentro entre el Manchester City inglés y el Tomiris Turan kazajo.

La UEFA sorteó este viernes los emparejamientos de la primera de las dos rondas previas a la fase de grupos, que se jugará en formato de mini torneo con cuatro equipos, las semifinales el 18 de agosto y las finales y el tercer puesto el día 21.

