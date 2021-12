Real Madrid-Barcelona: el Clásico en los cuartos de la Champions femenina

Enfrentamiento español en los cuartos de final de la Champions femenina. El sorteo ha emparejado al Real Madrid y al Barcelona en una eliminatoria de ida y vuelta, en la que solo podrá pasar un equipo a la semifinal. El primer encuentro se disputará el 22/23 de marzo en la capital de España, ya que el conjunto blanco quedó segundo del Grupo B, mientras que la vuelta se celebrará del 30/31 de marzo, en Barcelona, al quedar el Barça primera del Grupo C.

