El Barcelona, rival a batir, en su regreso a la Champions

El Barcelona regresa a la Liga de Campeones este martes a las 21:00 horas ante el Arsenal, en el Estadi Johan Cruyff, tras haber conquistado el trofeo por primera vez en su historia el curso pasado y con la presión de ser el rival a batir.



Hasta el pasado mes de mayo, levantar la Champions era un sueño para el conjunto azulgrana, pero tras la consecución del triplete se ha convertido en el objetivo del curso, sobre todo después de haber mantenido la columna vertebral del equipo y de la llegada de Irene Paredes, Ingrid Engen y Fridolina Rolfö.



El conjunto entrenado por Giráldez justo ha vaciado gran parte de la enfermería antes del partido ante el Arsenal. La portera Sandra Paños y la defensa Andrea Pereira regresarán a una convocatoria tras perderse los últimos encuentros, y la delantera Jennifer Hermoso y la defensa Leila Ouahabi lo harán tras haber estado meses alejadas de los terrenos de juego.





