Polémica por la narración del Granada-Betis: "La de color, la de la coleta, la colegiada no sabe pitar..."

Este miércoles se enfrentaban en los dieciseisavos de final de la Copa de la Reina el Granada y el Betis en el Nuevo Los Cármenes. El partido y el pase se lo llevaron las visitantes gracias a un gol en el minuto 51 de Lucía Marte León. Sin embargo, lo que quedará para el recuerdo del choque fue la lamentable narración llena de comentarios machistas y despectivos del narrador en TG7, la televisión municipal.

?? La retransmisión más repugnante de la historia. Ayer en el @GranadaCF_Fem - @RealBetisFem de Copa de la Reina:



-No conoce a ninguna jugadora

-No sabe qué eliminatoria es

-Comentarios como "la jugadora de color" o "la central con la coleta"

-Desprecios y mofas hacia la árbitra pic.twitter.com/qPTPy3jjcl — Betis Stats (@BetisStats) January 27, 2022

Durante la retransmisión del duelo pudieron escucharse cosas como "la jugadora de color", "la de la coleta", "la colegiada sabe lo que son los saques de banda, pero no las faltas", "no pita una"... por parte del encargado de narrar el encuentro cuyo nombre no ha transcendido. Además, se equivocaba constantemente de jugadoras y no daba una sobre el formato de la competición.

El vídeo ha corrido como la pólvora y se ha vuelto viral en las redes sociales con críticas hacia el narrador de los partidos del Granada femenino.