Paredes: "No sé si la gente entendió las razones, lo que me importa es la selección y las compañeras"

Irene Paredes, central del Barcelona, consideró que “lo del año pasado en el Camp Nou (cuando se batió dos veces el récord mundial de asistencia en un partido de fútbol femenino) es muy difícil de superar” antes de enfrentarse este jueves a las 18.45h (CET) al Bayern Múnich en el feudo azulgrana.

“Tenemos muy buenos recuerdos de jugar en el Camp Nou, pero no tenemos que crearnos expectativas. A nosotras nos gusta jugar partidos grandes. El Bayern Múnich también es un aspirante a ganar la ‘Champions’ y nos toca demostrar que somos capaces de ganarles”, añadió Paredes ante los medios de comunicación en la zona mixta del Camp Nou.

Además, dijo que “es muy importante que se normalice poner tantos espectadores en un estadio en partidos de fútbol femenino" y que aunque solo fuesen “40.000 o 50.000 personas al Camp Nou sería mucho” porque “en muchos otros estadios significaría un lleno”.

Preguntada por la situación en la selección española, en la que es capitana, admitió que “es complicada y no es de buen gusto para nadie”. Aunque puntualizó que le consta “que se están moviendo cosas” y dejó claro que “es una situación que se debe resolver internamente”. Las 15 jugadoras que pidieron mejoras y cambios en la selección ya llevan dos convocatorias sin ser seleccionadas por Jorge Vilda.

“No sé si la gente ha entendido las razones o no. Lo que me importa es la selección y las compañeras. Lo único que puedo decir es que no está siendo fácil. Creo que dando pasos hacia adelante se podrá resolver la situación”, dijo Paredes.