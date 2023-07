Megan Rapinoe anuncia que se retirará del fútbol a final de temporada

Megan Rapinoe, una de las grandes estrellas de la selección femenina de Estados Unidos, anunció este sábado que dejará el deporte profesional al final de esta temporada.

"He sido capaz de tener una carrera increíble y este deporte me ha llevado por todo el mundo y me ha permitido conocer a muchas personas increíbles", dijo Rapinoe en un comunicado divulgado por la selección de EE.UU.

"Me siento increíblemente agradecida por haber jugado tanto como he jugado, por haber tenido tanto éxito como he tenido, y por haber sido parte de una generación de jugadoras que indudablemente han dejado este deporte mejor de como lo encontraron", añadió.

Doble campeona del mundo con EE.UU. (2015 y 2019) y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Rapinoe disputará el Mundial este verano con el combinado de barras y estrellas y colgará las botas con el equipo OL Reign tras la presente temporada de la NWSL, que es la liga femenina de fútbol profesional en EE.UU.

Rapinoe, que esta semana cumplió 38 años, es asimismo un emblema en EE.UU. de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT (su pareja es la leyenda del baloncesto Sue Bird) y también ha destacado por su activismo a favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

La futbolista recibió en 2022 la Medalla Presidencial de la Libertad, que es la máxima distinción civil de EE.UU.

"Quiero agradecer a mi familia por estar a mi lado todos estos años. Gracias a todas mis compañeras y mis entrenadores desde mis primeros días en Redding a la Universidad de Portland y, por supuesto, gracias a la Federación de EE.UU., al Seattle Reign (ahora OL Reign) y especialmente a Sue, por todo", enumeró.

"Siempre apreciaré las amistades y el apoyo que he recibido durante los años en este deporte y estoy más que emocionada ante una última aventura con la selección y el OL Reign", señaló.