Marta Corredera se defiende de las críticas: "Se me ha tildado de egoísta; la cesárea me ha dejado secuelas"

La jugadora del Real Madrid Marta Corredera, que se encuentra en plena recuperación tras ser madre por cesárea en agosto de 2022, ha hablado sobre las secuelas que le ha dejado el parto y como está viviendo el compaginar el deporte de élite con la maternidad.

"Yo no estoy bien físicamente. Me han quedado secuelas de esa cesárea y no estoy entrenando no porque no quiera, sino porque no puedo", valoró en declaraciones en el Twitch de DAZN.

En este sentido, cree que la gente tiene que "entender" su situación. "Pese a todo, sigo al pie del cañón con el equipo. Veo todos los partidos, sigo la Liga, sigo al club... Necesitamos que el entorno nos apoye", pidió.

En esa entrevista en el canal de DAZN, la jugadora catalana se quejó de que se la haya tildado de "egoísta", además de hablarse "barbaridades" de ella, y añadió que si no sabe la realidad de su vida es porque no da actualizaciones sobre su estado físico. "El club no emite comunicados y yo no soy nadie para hacerlo", concluyó Corredera.

Los sacrificios de la maternidad

En el directo también fue entrevistada la boxeadora Miriam 'La Reina' Gutiérrez, quién aseguró que ser madre y deportista de alto nivel al mismo tiempo conlleva "sacrificios" y tener claras las prioridades. "Una vez eres madre, decides quitarte de dormir u otro tipo de decisiones para poder no dejar de entrenar. Todo es cuestión de organizarse", comentó la púgil.

Además, Gutiérrez ha ensalzado la ayuda de los más cercanos para poder prestar la mejor atención a su hija, mientras ella mantenía el ritmo de entrenamiento. "Mi entorno le enseñaba a boxear y se la llevaban a estudiar incluso en el gimnasio. Siempre he tenido compañeros o entrenadores que le ayudaban a estudiar, con el inglés. He sido una afortunada", recalcó.