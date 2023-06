El Levante Femenino empezará su andadura hacia la Champions ante el Stjarnan islandés

El Levante UD iniciará su camino hacia la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-2024 ante el Stjarnan islandés, según deparó este viernes el sorteo de esta primera ronda previa de la máxima competición continental.

El conjunto 'granota' se medirá al Stjarnan el próximo 6 de septiembre y si logra la victoria se jugará el 9 el pase a la siguiente ronda, en la que entrará en liza también el Real Madrid, ante el ganador del duelo entre el Twente neerlandés y el Sturm Graz austriaco.

? #UWCL Round 1 ?



?? Plenty of exciting matches to look forward to as the UEFA Women's Champions League round 1 draw was made in Nyon, beginning the 2023/24 season.



All the details can be found ??#UWCLdraw