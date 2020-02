Las jugadoras de Primera dan de plazo hasta este jueves para firmar el Convenio Colectivo

Las futbolistas de la Primera Iberdrola podrían tomar posibles "medidas consensuadas" con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ante el nuevo retraso en la firma del Convenio Colectivo por la falta de acuerdo entre la RFEF y la Asociación de Clubes (ACFF).

En un comunicado remitido este miércoles por la AFE y firmado por todos los clubes de la máxima categoría, a excepción del Levante y Sevilla, el sindicato indicó que el pasado lunes organizó una videoconferencia con las futbolistas "para analizar la actual situación, con el Convenio Colectivo".

Este está "sin firmar" pese al acuerdo alcanzado "hace varias semanas" con la ACFF y tras anunciar el 14 de enero la RFEF que aceptaba la propuesta de la patronal "para posibilitar la firma" y permitir así a los equipos inscribirse en su Programa Élite y percibir 500.000 euros.

Pero ante este nuevo retraso "en la formalización de la firma del Convenio Colectivo", las jugadoras y la asociación muestran su "preocupación y malestar". "Desde el 15 de enero, las futbolistas hemos sido pacientes, entendiendo que había cuestiones que solucionar, referidas a la explotación y comercialización de los derechos televisivos, pero al no haber acuerdo por el momento, se está retrasando la formalización del convenio, con el perjuicio que ello conlleva para las futbolistas", señalan en la nota.

"Pasados más de 15 días desde la fecha estipulada para la firma, las jugadoras queremos mostrar nuestra preocupación e indignación por la falta de respuesta. Exigimos que todas las partes cumplan con lo pactado y manifestado", prosiguen las futbolistas.

Estas lanzan además un aviso con algo más de 24 horas de margen para las dos partes. "Si a lo largo de este jueves 6 de febrero no hay una respuesta satisfactoria, se llevarán a cabo medidas consensuadas por las futbolistas y AFE en pro de los derechos del colectivo", advierten.

Hay que recordar que las jugadoras ya hicieron una jornada de huelga a mediados de noviembre por la lentitud de las negociaciones de este documento histórico, y el pasado 20 de enero las jugadoras ya denunciaron sentirse "ninguneadas" y no descartaron volver a repetir esta huelga si no se firma este convenio. "No nos gustaría, pero al final sentimos que no se nos está tomando en serio. No descartamos nada", avisó entonces Ainhoa Tirapu, portera del Athletic.

Además, la AFE también apuntó que emprenderá "las acciones que en derecho" le correspondan y "que la propia legislación arbitra, siendo conscientes de los posibles perjuicios que se derivan ante una situación de hecho consolidada".

"Entendemos que el Convenio Colectivo tiene importancia propia; además de ser un hecho histórico, significa garantizar los derechos laborales de las jugadoras de fútbol de nuestro país, para que todas las entidades e instituciones que son competentes en el fútbol femenino actúen de forma constructiva para hacer realidad la materialización de la firma", recordó el sindicato.