Las jugadoras de Irlanda celebran la clasificación para el Mundial 2023 entonando una canción a favor del IRA

La Federación Irlandesa de Fútbol (FAI, por sus siglas en inglés) pidió este jueves disculpas después de que las jugadoras de la selección nacional celebraran su clasificación para el Mundial 2023 con una conocida canción que ensalza a la banda terrorista Ejército Republicano Irlandés (IRA), ya inactiva.

También la UEFA ha tomado cartas en el asunto y anunció este jueves que ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido el pasado martes tras la victoria del combinado verde sobre Escocia en la eliminatoria de clasificación para la cita mundialista de Australia y Nueva Zelanda.

Los vídeos que han circulado estos días por las redes sociales muestran a las jugadoras celebrando el pase en los vestuarios del estadio Hampden Park (Glasgow) y cantando, entre otros, el tema 'Celtic Symphony' del grupo de folk irlandés The Wolfe Tones.

Here is footage of the Republic of Ireland players singing 'Ooh ah up the 'Ra' in their dressingroom. The manager, players and FAI have subsequently apologised #rtesoccerhttps://t.co/k3XLuHblmUpic.twitter.com/KhC9YTbn3J