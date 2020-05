Un juez desestima la demanda de igualdad salarial de la selección femenina de Estados Unidos

La demanda de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos reclamando igualdad en los salarios con los hombres fue desestimada por la justicia, que no atendió a las 28 jugadoras del equipo nacional que firmaron la demanda el año pasado.

"Estamos en shock y decepcionadas con la decisión, pero no nos rendiremos en nuestro duro trabajo por la igualdad de salarios. Tenemos confianza en nuestro compromiso de asegurar que las niñas y mujeres no serán menospreciadas por su género", escribió en su cuenta de Twitter Molly Levinson, portavoz de las jugadoras.

Although disappointing to hear this news, this will not discourage us in our fight for equality. https://t.co/s1VWfF2IG0