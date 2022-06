Jorge Vilda, sobre las ausencias: "No nos fijamos en el club de procedencia para hacer la lista"

Jorge Vilda, seleccionador español femenino de fútbol, hizo un llamamiento para frenar las expectativas generadas en torno a su equipo de cara a la Eurocopa que se disputará en Inglaterra, del 6 al 31 de julio. "No nos va a ayudar a ganar partidos, si eso va a restar. Queremos llegar al debut mentalmente y físicamente bien para ganar ese partido", señaló en la rueda de prensa de este lunes.

"Sabíamos que podía suceder después del partido del otro día, que las expectativas volvieran para arriba. Pero seguimos en el mismo sitio, con los pies en la tierra, sabemos a dónde vamos y de dónde venimos. También lo que están haciendo nuestros rivales, los resultados de Alemania y Dinamarca... todas las selecciones aprietan y lo hacen fuerte", declaró.

Sobre la lista definitiva de 23 para la cita europea de este verano, el seleccionador español indicó: "Nos lo han puesto complicadísimo. Estas dos semanas han sido frenéticas en cuanto a ritmo, concepto. Las jugadoras se han adaptado a la perfección, las 28. Hemos tenido que tomar esa dura decisión".

"Hemos buscado la lista que pensamos que nos puede acercar más a la victoria, a ganar, a sacar al equipo más competitivo. Se quedan fuera cinco grandes futbolistas, consagradas, alguna con proyección, pero que sabemos que son el futuro de la selección. Ver las cinco que se han quedado fuera te dice el valor que tienen las 23 convocadas", añadió. Entre los aspectos que ha destacado de las elegidas, expresó: "Buscamos un equilibrio en todas las líneas. Ante cualquier contingencia tenemos un recambio de nivel. No solo por la duplicidad de posiciones sino porque hay jugadoras que nos pueden ofrecer distintas opciones".

Jorge Vilda también ha reconocido que le hubiera gustado que el número de jugadoras convocadas hubiese sido más largo para la Eurocopa en Inglaterra: "Es una de las cosas que hablamos dándole vueltas a la lista. Si tuviéramos más jugadoras no tendríamos ese problema. Hay que decidir, son 23".

"Estas dos semanas hemos buscado competencia y la ha habido mucho. Los entrenamientos han sido muy ricos. Las cinco que a priori no han podido venir han aportado mucho y lo van a seguir aportando en el futuro. Ellas van a ser muy partícipes de todo lo bueno que nos pueda pasar", agregó el técnico.

Asimismo, el seleccionador de 40 años detalló como explica a las jugadoras destacadas su no convocatoria: "Fue ayer, por teléfono, cuando volvíamos de Huelva. No son llamadas agradables. Decirles a jugadoras que tienen la máxima ilusión y que por merecimiento y nivel podrían estar, que no va a ser así. Son 23 las que pueden venir y tenemos que decidir".

"Lo aceptaron de buen grado sabiendo que quieren entrar, manteniendo la ilusión de que en cualquier momento pueden entrar en esta lista. A partir de septiembre tenemos partidos oficiales, el verano siguiente tenemos un Mundial... sé que van a seguir trabajando y al pie del cañón para volver a la selección", completó Vilda.

Esta vez no viajará ninguna futbolista de la Real Sociedad, equipo subcampeón de liga: "No nos fijamos en el club de procedencia para hacer la lista. Intentamos compensar las demarcaciones, llevar el equipo más competitivo...y no miramos de dónde vienen, nos da un poco igual". Allí juega Amaiur Sarriegi, presente en la prelista y a quienes muchos veían como el único 'nueve' puro: "¿Nueve puro? Tenemos bastantes alternativas para cubrir. Si Lucía juega de nueve puede ser nueve puro, Esther también puede ser una jugadora de fijar, de entrar al primer palo, de jugar profunda... e incluso Salma. También Mariona, Athenea...".

"Las seis que vienen como delanteras, cualquiera puede ocupar esa posición de nueve. En función de las consignas e instrucciones que demos, creo que esa posición la tenemos bien cubierta", afirmó ante los medios en la Ciudad del Fútbol. También encajaba en ese perfil Jenni Hermoso, que no estará por lesión: "Con Jenni hablamos el día que dejó la concentración. Es un tema de plazos, un tema médico. Desgraciadamente para el equipo y para ella no puede competir en esta Eurocopa".

De Salma Paralluelo, señaló: "Ha llegado bien, ha entrado con el pie derecho. Nos ha dado visos de que es una jugadora que puede rendir a muchísimo nivel contra grandes centrales. Es de futuro, joven pero diferencial. No es solo físico, tiene gran calidad técnica y mucho que aprender. Esta Eurocopa le va a ser para ello".

Claudia Pina fue otro de los nombres que analizó: "Las jugadoras con tanta calidad pueden jugar de todo. Es joven, con menos experiencia, pero tiene facilidad pasmosa para finalizar, mete goles con todas las superficies y de todos los colores. Es uno de los puntos fuertes que le ha hecho venir".

Precisamente esa juventud en varias de las seleccionadas es lo que algunos cuestionan, pero Jorge Vilda defendió su convocatoria: "Hay jugadoras que no han estado en un evento de este nivel en el plano absoluto, pero sí en inferiores. Y han rendido a un gran nivel". También destacó la mezcla de experiencia de sus jugadoras: "Las que han estado tiene experiencia y bagaje internacional en grandes citas y eventos decisivos. La mezcla de veteranas y jóvenes nos va a aportar frescura y madurez en el juego".