Jorge Vilda: "La presión que se está metiendo a las jugadoras no es normal"

Jorge Vilda, seleccionador español femenino de fútbol, dijo este martes que "la presión que se está metiendo a las jugadoras no es normal" antes de la Eurocopa de Inglaterra (6-31 julio) y aseguró que su trabajo es "mantener los pies en la tierra" porque hay otros equipos muy difíciles a los que nunca han ganado.

El técnico español ofreció una lista de 28 jugadoras para la concentración preparatoria de la Eurocopa y tendrá que descartar a cinco antes de que comience el campeonato.

"Pensamos que va a ser productivo trabajar con un grupo de 28. Hay jugadoras que han acabado hace quince días de competir y el objetivo es que recarguen energía ahora. Tenemos un grupo homogéneo y tener que descartar será una dura decisión, pero hay una regla que dice que hasta 24 horas antes, si hay una lesión importante, podemos meter otra jugadora. Esperemos que no sea así, pero también por este motivo quiero a todas las jugadoras enchufadas", dijo Vilda, en la conferencia de prensa celebrada en la sede de Iberdrola.

"En estos días de vacaciones esperamos que las jugadoras estén en lugares maravillosos y desconectando de fútbol para cargarse de energía competitiva, que es lo que queremos encontrar a partir del día 12. Queremos un grupo con ambición, con ganas de prepararse, porque tenemos casi cuatro semanas por delante y todos los medios para hacerlo. Con actitud y ganas vamos a intentar competir", señaló.

Vilda habló sobre la presión que está notando que existe sobre su selección y trató de rebajar ese supuesto favoritismo que él ve que hay con sus jugadoras.

"Pienso que se han generado expectativas muy altas durante esta temporada, lo he sentido en todos los sentidos, y no es positivo, es algo que no he vivido en el fútbol. No he vivido esa exigencia que hay. Algunos amigos me dicen que no han conocido que se le haya exigido tanto a una selección sin todavía haber ganado nada. Se nos da como campeones o en la final y la presión que se esta metiendo a los jugadoras no es normal", confesó.

"La confianza es máxima y la exigencia también, pero todo el globo creado creo que no es lo más conveniente para rendir. Somos realistas y hay selecciones a las que nunca se las ha ganado en la historia, como Alemania, Francia o Suecia. Todo ese lastre es el que nos tenemos que quitar. Si queremos hacer algo importante hay que estar mentalmente y físicamente al cien por cien", apuntó.

"Afrontamos con ilusión la Europcopa y queremos llegar lo más lejos posible. Si lo hacemos podremos ganar a cualquier rival. Si haces referencia al ránking FIFA hay otras selecciones por delante. En la Eurocopa todas las selecciones tienen un nivel altísimo pero nosotras también. Hay que tener los pies en la tierra para saber donde podemos competir", manifestó.

"Mi labor es poner los pies en la tierra. Aceptamos el reto pero sabemos que los halagos nos pueden debilitar. Quiero que estemos concentrados", declaró Vilda, que habló de selecciones a las que sí ve como favoritas.

"Francia es muy potente, Inglaterra es una selección muy completa y puede ser su año, Alemania siempre está ahí y Suecia son subcampeones de los Juegos Olímpicos. Además siempre aparece una selección sorpresa", concluyó.