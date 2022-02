La Inspección de Trabajo estima las denuncias de AFE por irregularidades con las jugadoras del Rayo

La Inspección de Trabajo ha estimado las denuncias presentadas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) frente al Rayo Vallecano, por la situación de las jugadoras y el cuerpo técnico del primer equipo femenino tanto en materia de Seguridad Social, como salarial, de igualdad y de riesgos laborales.



La resolución de la Inspección de trabajo resuelve las denuncias presentadas el pasado agosto por el sindicato para proteger a las jugadoras y concluye que en materia de Seguridad Social el cuerpo técnico y seis jugadoras del primer equipo que llegaron la pasada pretemporada prestaron sus servicios sin estar reconocido como tal.



Según pudo confirmar EFE, también concluye que a doce jugadoras a las que el club dio de baja el 30 de junio se les indicó que contaban para la presente temporada, pero no se formalizó su contrato ni se les tramitó el alta hasta el 20 de agosto, una vez iniciada la pretemporada.



Esto implica, según la resolución, "un fraude en dicho periodo no solamente a las trabajadoras, un menoscabo a las arcas públicas, en concreto de la Seguridad Social y pudiendo implicar una competencia desleal para el resto de equipos por el ahorro de costes que ello supone".



En materia salarial la Inspección ha extendido acta de infracción por los retrasos en el pago de salarios de las jugadoras conforme a los plazos exigidos en el Convenio Colectivo y en materia de igualdad acta de advertencia recordando la necesidad de disponer de un plan de igualdad el 8 de marzo próximo.



Igualmente se ha extendido acta de infracción en materia de prevención de riesgos laborales, al no haber realizado un plan sobre la materia.



El pasado noviembre la jugadora chilena Camila Sáez fue atendida por el médico del Athletic Club durante un partido en el que sufrió un golpe en la cabeza en un salto, al no disponer de médico el Rayo Vallecano, tras lo que fue sustituida.