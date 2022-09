No habrá reunión entre las árbitras y la Liga: "No vamos a sentarnos esta tarde con alguien que nos amenaza"

El colectivo de árbitras de la Primera Femenina ha realizado este lunes una rueda de prensa donde han afirmado que han recibido "amenazas y denuncias" por parte de la Liga y han avisado que no se reunirán con ellos: "No vamos a sentarnos esta tarde con alguien que nos amenaza".

Las colegiadas han insistido durante su comparecencia que no reciben "órdenes de nadie" y que la decisión de no pitar este fin de semana en la primera jornada de la competición fue"exclusivamente" suya, calificando de "falta de respeto intolerable" la acusación de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) de haber sido "manipuladas" desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"La decisión de parar ha sido exclusivamente nuestra, la independencia es lo más sagrado que tenemos, no recibimos órdenes de nadie. Ha sido una falta de respeto intolerable por parte de la LPFF el acusarnos de ser manipuladas", aseguró la árbitra internacional Marta Huerta de Aza en rueda de prensa donde estuvo acompañada por sus compañeras Guadalupe Porras y Marta Frías, y por Yolanda Parga, responsable de Arbitraje Femenino de la RFEF.

La colegiada tinerfeña le dijo a la patronal que han "elegido" a sus propios representantes y que su "casa es la RFEF". "Les invitamos a que vengan ellos aquí. Hace 10 días que nos sentamos aquí y ya dimos un grito de auxilio desesperado porque tras dos meses no habíamos recibido ninguna respuesta", afirmó. Marta Huerta también ha avisado: "Si no se llega a un acuerdo no pitaremos la Copa".

"Hemos sido totalmente informadas. Nos consta que la RFEF pidió que el CSD mediara y la Liga se negó. Nosotras no hemos bloqueado el fútbol femenino, somos parte de él y que queremos crecer al mismo nivel. Ahora tenemos una liga profesional y el único estamento que no es profesional somos nosotras", añadió.

Las exigencias de las colegiadas

"Las cantidades que se están dando no son correctas", ha señalado por su parte Guadalupe Porras que también ha aclarado lo que pide el colectivo de árbitras: "Pedimos la sexta parte de lo que cobra un árbitro de Primera División (300.000) y una tercera parte de lo que cobra un árbitro de Segunda División".

"Ahora mismo, si las chicas saliesen a arbitrar, serían el único estamento no profesional en la categoría", ha señalado Yolanda Parga que también ha pedido "respeto": "Las árbitras no son marionetas".

La responsable del arbitraje femenino también ha aprovechado su intervención para "agradecer el apoyo de los clubes, las jugadoras, UEFA, FIFA y otros compañeros de profesión".

El CSD cita con urgencia a la LPFF y RFEF

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha emplazado a una reunión esta tarde a partir de las 17.00 horas en su sede a la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para intentar desbloquear la actual situación en la Liga F, que no pudo comenzar este fin de semana como estaba previsto por el parón de las colegiadas que reclaman ser consideradas profesionales.

"El CSD emplaza a la LPFF y a la RFEF a acudir esta misma tarde, a las 17.00h y en la sede del Consejo, a una reunión para buscar un acuerdo con carácter urgente y permanente para un comienzo en paz de la competición profesional femenina", señaló el CSD en un comunicado.

Además, el organismo que preside José Manuel Franco pide a la patronal y a la federación que "como gesto de buena voluntad de cara a la negociación, sería deseable que las partes abandonaran sus posiciones maximalistas, y que la liga femenina retirase la propuesta de petición de responsabilidades disciplinarias y medidas sancionadoras contra las árbitras por lo acontecido este pasado fin de semana".