La futbolista Lea Schüller reconoce "que no es posible la igualdad salarial" con el fútbol masculino

La jugadora internacional del Bayern de Munich, Lea Schüller, ha aprovechado una larga entrevista en la edición alemana de la revista 'Vogue' para reflexionar sobre la -todavía- precaria situación del fútbol femenino y asume como normales las diferencias, sobre todo económicas, con respecto al masculino.

En Alemania, como en España, el fútbol femenino reclama unos salarios mejores y unas condiciones profesionales mejores.

El artículo parte de una reflexión que el Canciller Olaf Scholz realizó de forma pública en 2022, en la que pedía que "hombres y mujeres" cobrasen el mismo salario: "también aplicable al deporte, especialmente en los equipos nacionales".

Por qué las futbolistas no pueden cobrar lo mismo que ellos

Lea Schüller razona en función de las circunstancias en las que la Bundesliga femenina se desenvuelve, en comparación a la competición masculina: "Tiene mucho peso que los espectadores estén dispuestos a pagar por ello. Claro que me gustaría tener igualdad de salarios, pero sé que no es posible porque no tenemos ni el mismo seguimiento, ni la atención mediática ni los espectadores necesarios. Así que ¿cómo voy a pedir ganar lo mismo que Leroy Sané? No tiene sentido".

Sabe que, más allá de las iniciativas para que los salarios de las futbolistas suban y los clubes puedan tener mejor capacidad económica, la realidad es que "los clubes exclusivamente de fútbol femenino difícilmente pueden defenderse en la Liga". Y aunque muchos equipos han creado su sección de fútbol femenino, Schüller cree que "algunos parece que lo han hecho bajo presión. Esos clubes apenas juegan en las ligas regionales, y podrían tener más éxito si se fijan otros objetivos más ambiciosos".

La situación aún dista de la deseable, por eso Schüller tiene muy claro que su objetivo en la vida pasa por ganarse la vida, en un futuro, como ingeniera industrial: "Yo sabía que no podría jugar hasta los 65 años, y tendría que hacer algo al final de mi carrera".