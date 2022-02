Inglaterra evita la primera victoria de España en la Arnold Clark Cup

La selección española femenina de fútbol no pudo pasar del empate sin goles ante Inglaterra en su segundo partido de la Arnold Clark Cup, donde estuvo mucho más incómoda que ante Alemania y donde sus mejores opciones fueron en una segunda mitad más abierta. De momento, España no ha podido saborear ninguna victoria en este torneo que le está sirviendo de preparación para la Eurocopa del próximo verano. Tras empatar a un gol frente a Alemania, no pudo con las anfitrionas, un rival que supo maniatarla con físico y orden, pero que tampoco fue capaz de quebrar la racha sin perder de las españoles que ya asciende a 18 encuentros consecutivos.

Los dos combinados se volvían a ver las caras precisamente desde el partido que inició esta positiva dinámica en el equipo de Jorge Vilda, que se había impuesto por 1-0 en la She Believes Cup de marzo de 2020 y de nuevo se pudo ver un duelo muy igualado y con pocas concesiones por parte de ambos.

La selección que dirige Sarina Wiegman renovó mucho su once respecto a su estreno ante Canadá con la clara intención de tener la máxima energía para entorpecer el juego de toque de su rival. El técnico madrileño, por su parte, no retocó demasiado su idea pese a las entradas de Misa Rodríguez (Sandra Paños) Ivana Andrés (Andrea Pereira), Sheila García (Leila Ouahabi) y Marta Cardona (Amaiur Sarriegi), además de mantener a Lucía García en lugar de la lesionada Mariona Caldentey.

El encuentro fue por donde más le interesó a las locales, que se centraron principalmente en impedir que Alexia Putellas, muy vigilada por Scott, y Patri Guijarro jugasen cómodas.La 'Roja' no tuvo demasiadas ocasiones, salvo un disparo de Aitana Bonmatí con la portera Hampton fuera de su portería y uno flojo de Lucía García, aunque las inglesas tampoco amenazaron demasiado a Misa.

El encuentro sí varió tras el descanso y de inicio se vivieron los mayores apuros del equipo de Jorge Vilda. Un error de Patri Guijarro terminó con un potente disparo al palo de Hemp, Mapi León firmó un cruce decisivo a un pase sobre White y Nobbs disparó muy cruzado cuando estaba, un tanto escorada, ante Misa Rodríguez.

Sin embargo, la selección supo reponerse a este mejor inicio de Inglaterra, que apostaba por un juego más vertical y al que el trabajo físico también empezó a pesarle algo más. Eso provocó que Alexia Putellas pudiese entrar más en juego, aunque a su equipo le continuó faltando más claridad arriba.

Pese a ello, el combinado nacional pudo asomarse con más asiduidad al área rival y también tuvo alguna buena ocasión, sobre todo en un disparo de Lucía García dentro del área en buena posición que se le fue cerca del palo. Un disparo de Ona Batlle fue la otra mejor opción en esos minutos.

De ahí al final, el choque se mantuvo igualado.Olga Carmona realizó un corte clave cuando White se aprestaba a rematar ante Misa Rodríguez en la que fue la última buena ocasión de las anfitrionas, mientras que Athenea del Castillo, que salió tras el descanso y dio más dinamismo desde su banda, protagonizó los mejores avisos españoles. El miércoles, ante Canadá, actual campeona olímpica, cierre en esta Arnold Clark Cup.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - Inglaterra: Hanna Hampton, Lucy Bronze, Jess Carter, Alex Greenwood (Keira Walsh, m.62), Rachel Daly, Georgia Stanway (Ella Toone, m.80), Jill Scott, Jordan Nobbs (Leah Williamson, m.62), Nikita Parris (Lauren Hemp, m.46), Ellen White y Beth Mead (Fran Kirby, m.72).

0 - España: Misa Rodríguez, Sheila García, Ivana Andrés, Mapi León, Ona Batlle (Olga Carmona, m.62), Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Marta Cardona (Athenea del Castillo, m.46), Jenni Hermoso (Esther González, m.87) y Lucía García (Amaiur Sarriegi, m.75).

Árbitra: Iuliana Demetrescu (RUM). Amonestó a Ivana Andrés (m.32), Beth Mead (m.48) y Georgia Stanway (m.66).

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la Arnold Cark Cup disputado en el estadio Carrow Road de Norwich ante unos 11.000 espectadores.