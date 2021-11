Detienen a una jugadora del PSG por contratar a dos matones para lesionar a una compañera

Lio en el PSG femenino. La centrocampista del PSG, Aminata Diallo, ha sido detenida la mañana de este miércoles por el Tribunal de Versalles. Además, se ha abierto una investigación por el asalto hace unos días a su compañera de equipo, Kheira Hamraoui, que podría haber sido agredida cuando llegaba a su casa junto a Diallo, informa L’ Équipe.

??ATENCIÓN??



?? Informa @lequipe: Diallo, jugadora del PSG, detenida por contratar dos matones para lesionar a su compañera Hamraoui (misma demarcación).



?? Los encapuchados habrían atacado con barras de hierro a Hamraoui.



??Anoche Diallo fue titular.https://t.co/ONZq9CGLnc — Área Chica COPE (@AreaChicaCOPE) November 10, 2021

La detención se habría llevado a cabo por el ataque violento cometido contra la exjugadora del Barça, Kheira Hamraoui. La propia Hamraoui habría sido víctima de un asalto la noche del 4 de noviembre. Esa noche, la jugadora fue invitada, junto a sus compañeras de equipo y el cuerpo técnico, a una cena organizada por el PSG en un restaurante del Bois de Boulogne de la capital parisina.

Aminata Diallo en el partido del PSG ante el Fleury | CORDON PRESS





Regresó a casa junto a dos de sus compañeras, pero antes de llegar a su domicilio se llevaron a cabo los hechos. "Sobre las 22:00 horas, cerca de su casa, Hamraoui estaba en el coche, conducido por Aminata Diallo, que vio aparecer a dos individuos que se taparon el rostro con un pasamontañas. Uno de los hombres habría conseguido sacar a Hamraoui del automóvil antes de agredirla físicamente. Uno de los hombres armados con una barra de hierro, supuestamente golpeó a la jugadora en las piernas, en varias ocasiones", informa L’ Équipe.

¿Una posible rivalidad?

El medio francés se pregunta: "¿Hay una rivalidad entre las jugadoras del PSG?"Las dos jugadoras del PSG femenino juegan en la misma posición, en el centro del campo, tanto en el conjunto parisino como en la selección francesa.Hamraoui no jugo en el partido de Champions ante el Real Madrid, y en su lugar Diallo fue la titular. El pasado mes de octubre, la ex del Barcelona, fue convocada con las 'blues' después de dos años sin estar con la selección, pero no pudo formar parte de la lista por lesión y de nuevo Diallo fue en su lugar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Comunicado del PSG

El PSG hizo oficial un comunicado en el que condena la violencia e informa de la detención de su jugadora. "El Paris Saint-Germain toma nota de la custodia policial de Aminata Diallo esta mañana por parte del Versailles SRPJ como parte de los procedimientos iniciados tras un asalto el pasado jueves por la noche contra jugadoras del Club. El PSG condena enérgicamente la violencia cometida. Desde la tarde del jueves 4 de noviembre, el Club ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de sus jugadores. Paris Saint-Germain está trabajando con Versailles SRPJ para arrojar luz sobre los hechos. El Club está atento a la marcha del procedimiento y estudiará el seguimiento que se le dé", explicó. Los motivos del caso todavía son desconocidos.



Déclaration du club — PSG Féminines (@PSG_Feminines) November 10, 2021

Hamraoui, de 31 años e internacional francesa en 36 ocasiones, volvió al PSG esta temporada tras pasar por el Lyon y jugar tres temporadas en el FC Barcelona que la pasada temporada logró la Champions femenina. Por su parte, Diallo, de 26 años e internacional francesa en siete ocasiones, estuvo cedida la pasada temporada en el Atlético de Madrid.