Damaris Egurola carga contra Jorge Vilda: "Ser seleccionador no le da derecho a mentir"

Damaris Egurola es una de las jóvenes promesas del fútbol femenino español. Criada en la cantera del Athletic de Bilbao tuvo que emigrar a la poderosa liga francesa donde se desempeña en las filas de uno de los mejores clubes del continente, el Olympique de Lyon que llegó a pagar 100.000 euros por sus servicios, convirtiéndola en la tercera jugadora más cara del mundo.

La centrocampista española, titular en el centro del campo, no ha contado para Jorge Vilda y nunca ha llegado a debutar con la selección. Ahora, harta de su situación, ha decidido cambiar de país; ya que su madre es neerlandesa y nació en Estados Unidos por lo que puede defender los colores de los Países Bajos y de Estados Unidos. Damaris explica en una entrevista en El Confidencial su decisión y carga duramente contra el técnico del combinado español al que acusa de mentir después de acusarla de no haber respondido a sus llamadas.

La futbolista asegura que es “increíble” defender los colores del Olympique de Lyon “rodeada de estas jugadoras y personas me hace sentir aún con más de confianza. Cuando te entrenas y juegas con las mejores del mundo, toda adaptación al juego es sencillo”, asegura.

Recuerda que su último partido con la Selección Española fue “un amistoso contra Camerún en el que jugué menos de diez minutos” en mayo de 2019 y desmiente las palabras de Jorge Vilda que afirmaba que había intentado convocarla en dos ocasiones: “Eso no es verdad. La última vez que fui convocada fue para estos amistoso pre Mundial 2019 y no ha habido más intentos de convocatoria. Solo estuve convocada para la sub 23”.

“A mi no me ha contactado nadie y, que yo sepa, al club tampoco. Lo que sí sé es que ha intentado hablar con alguna compañera sobre mí, pero él directamente a mí en ningún momento”, continúa.

Vuelve a cargar contra Vilda al apuntar que “entiendo que un seleccionador tiene todo su derecho a elegir sus jugadoras, pero eso no le da derecho a mentir. Y yo no podía seguir esperando a una convocatoria con la Selección, ya que, como cualquier otra jugadora, aspiro a jugar Europeos y Mundial”.

Además, reconoce que “es verdad” que está en proceso de cambiar de país y dice que la decisión la tomó “al ver que no me daban ninguna oportunidad en la Selección Española durante tanto tiempo”. “Es un orgullo para mí que me quieran Estados Unidos y Países Bajos, dos opciones top y estoy agradecida de lo interesados que están por tenerme cuanto antes con ellos”.

Por último, desvela que no ha tenido problemas personales con el técnico de España “pero no sé si él conmigo sí, lo desconozco. Sí tengo una imagen grabada. Fue en la final del Mundial Sub 20, cuando bajó al descanso y me dijo que no le gustaba mi juego. En aquel momento estábamos rindiendo muy bien en el centro del campo y disfrutando mucho. Recuerdo que salí al segundo tiempo llorando”.

No habla con él desde “una convocatoria con la Sub 23, en la que el Covid arrasó en nuestro equipo dos semanas antes de recibir al PSG. No entendió mi decisión de no ir, cuando lo hacía por motivos de Covid. Estábamos recién salidas de la cuarentena de 15 positivos… Me amenazó con que podía coger un par de abogados e ir contra mí y contra el club. Que no tenía problema en hacerlo”, desvela. “Mis compañeras no entendían lo que pasaba. Cada vez que salía una convocatoria y no estaba recibía muchas preguntas, ellas no entendían nada… ni siquiera porque no me daban la oportunidad de ir”, finaliza.