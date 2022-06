Claudia Pina, en COPE: "Sabemos que tenemos un gran equipo y que se pueden hacer grandes cosas"

La selección española femenina de fútbol ya ha comenzado la concentración de cara a la próxima Eurocopa que se disputará del 6 al 31 de julio en los Países Bajos.

Y este lunes, la jugadora del Barcelona Claudia Pina ha atendido a nuestros compañeros Adrián Gil y Laura Solán y ha analizado las opciones del combinado español de cara a la próxima cita europea, aunque Pina asegura que ella se conformaría con llegar lo más lejos posible.

¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal estas dos semanas?

“Muy bien, cortitas, pero bien”

Dos semanas que van a servir un poco también para limpiar física y mentalmente, después de una temporada que ha sido exigente y ahora a por la Euro.

“Si la verdad que al final todo lo que sea desconectar de una temporada larga viene bien, sobre todo mentalmente. Nos ha venido muy bien desconectar, estar a otro rollo, a nuestra bola, pensar en otras cosas que no sea fútbol porque ahora tenemos que pensar otra vez en esto 100%”.

Madrid os ha recibido con calor

“Si, son días en los que está haciendo muchísimo calor y hoy en el entrenamiento estábamos todas...que la verdad nos ha costado un poco por el calor y bueno, espero que baje un poquito, pero no tiene pinta”.





En el Barça has sido importante, has jugado 24 partidos. En la selección, quizás en las últimas convocatorias, no has tenido esa importancia. ¿Cómo afrontas esta concentración después de haber sido una temporada importante para ti? ¿Qué vas a hacer para que seas importante para Vilda y seas clave en ese once?

“Yo voy a ser yo, voy a intentar dar el máximo de mí en cada entrenamiento como siempre. Voy a intentar aprender de mis compañeras y en lo que me necesite el equipo voy a intentar estar y dar el máximo y es en lo que me centro, y no en entrar en un once o lo que sea, simplemente estar yo a mi máximo nivel y poder aportar en el momento que el equipo lo necesite”.

Mucha presión, que si se puede ganar, que si hay que llegar a la final… Mucha presión para un equipo que, como decía el seleccionador, todavía no ha ganado ¿Cómo lo tomáis vosotras? ¿Cómo ha sido este primer día en cuanto a la presión?

“Eso está apartado, sabemos que tenemos un gran equipo y que se pueden hacer grandes cosas, pero para nada nos creemos favoritas de nada, simplemente vamos a ir allí a disfrutar, a dar el máximo, sobre todo a competir, que seguro que eso no nos va a faltar y bueno, al final es un Europeo y hay muy buenas selecciones y puede ganar cualquiera”.

¿Qué objetivo os ponéis? ¿Con qué te irías contenta de la Eurocopa?

“Por supuesto que ganando me iría muy contenta, pero al final, mientras nos vaciemos todas, demos un buen papel y sepamos que estamos ahí. Sobre todo me conformaría llegando lo más lejos que podamos”.

Eres de las jóvenes, ¿cómo veis a las veteranas? ¿Qué tal está el ambiente del vestuario de cara a la cita?

“Es como siempre. Las que ya están acostumbradas a venir, que ya han vivido Europeos, Mundiales, saben lo que vamos a vivir. Nosotras no somos tan conscientes a nivel absoluto, pero también hemos vivido otros torneos y tenemos que estar centradas en lo nuestro, en hacer un buen juego, en ganar cada partido y tirar hacia adelante”.