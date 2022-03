La charla de Puyol con el Barça femenino: "Vais a vivir una experiencia única con un Camp Nou lleno"

El primer equipo del Barcelona femenino recibió la visita del excapitán de la escuadra masculina Carles Puyol, que realizó una charla a las jugadoras a dos días del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid que se disputará este miércoles en el Camp Nou.



El exjugador visitó el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y a instancias del entrenador Jonatan Giráldez irrumpió en la sala de vídeo para contar su experiencia en los clásicos y, sobre todo, en un escenario como el Camp Nou, donde las futbolistas jugarán por vez primera con público en las gradas.





Sandra Paños: "Las jugadoras debemos luchar juntas por el fútbol femenino, independientemente del escudo" "El fútbol no tiene género, estamos en el camino de desarrollarnos y crecer, pero creo que tener el apoyo también del deporte masculino ayuda a que ese crecimiento sea mayor", dijo 28 mar 2022 - 12:38

"Las que sois culés y los que somos culés sabemos que es el máximo rival. Es un partido especial y siempre lo queremos jugar y ganar", dijo la leyenda azulgrana.

Sobre la imbatibilidad histórica del conjunto femenino en la Primera Iberdrola, el excapitán les pidió que "no cambien y dejen de hacer las pequeñas cosas, que son las que marcan la diferencia", y por ello les sugirió que disfruten.

"Me han dicho de hacer una charla motivacional. Les he comentado que no hace falta, van como motos. Creo que esta semana es la que menos hay que motivarlas, al contrario, hay que bajar. Vais a vivir una experiencia única, un Camp Nou lleno", explicó tras confirmar su asistencia al duelo en la competición europea y animando al equipo de Jonatan Giráldez a seguir haciendo historia porque el fútbol "pasa muy rápido" y es lo que "más" echa de menos.