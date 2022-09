Bayern y Rosenborg separan a Real Sociedad y Real Madrid de la fase de grupos de la Champions

La Real Sociedad y el Real Madrid ya conocen a sus rivales en el sorteo de la última ronda previa a la Liga de Campeones Femenina, en la que el conjunto donostiarra tendrá un duro rival, el Bayern de Munich alemán, mientras que el madridista se enfrentarán al Rosenborg noruego.

A pesar de haber conseguido evitar al Arsenal inglés y al Paris Saint-Germain francés, la Real Sociedad no pudo esquivar al tercer 'coco' que había en el bombo y tendrá que superar al Bayern de la poderosa Bundesliga si quiere disputar la Champions por primera vez en toda su historia.

