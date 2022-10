El Barcelona suma su segunda victoria europea bajo la lluvia de Malmo

Aitana Bonmatí, con dos goles y un recital de juego, lideró el trabajado triunfo del Barcelona por 1-4 ante el Rosengard, en un encuentro que no fue nada fácil para las azulgranas a causa de la lluvia, el gran ambiente en el Malmö Idrottsplats y la lesión de Caroline Graham Hansen.



Los otros dos tantos del Barcelona tuvieron el sello de Mariona Caldentey, autora de uno de los mejores goles de la competición con un disparo desde el centro del campo. El tanto del honor para las suecas, que plantaron cara al equipo de Jonatan Giráldez gracias a la intensidad, llegó de los pies de Olivia Holdt.



El Malmö Idrottsplats, lleno hasta arriba con prácticamente 5.000 espectadores, se convirtió en una olla a presión para recibir al actual subcampeón de Europa y seguir la fiesta del Rosengard, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de la liga sueca. Además, el hecho de haberle puesto las cosas difíciles al Bayern Múnich (derrota por 2-1) en la primera jornada también dio alas a este histórico de la ‘Champions’.



Para afrontar este reto, Jonatan Giráldez decidió variar significativamente el once inicial respecto el que venció por 9-0 al Benfica la semana pasada en el estreno europeo. Entraron hasta seis futbolistas: la portera Sandra Paños (baja por lesión ante las portuguesas), las defensas Marta Torrejón y Fridolina Rolfö, la centrocampista Keira Walsh (que debutó con el Barça en ‘Champions’), y las delanteras Caroline Graham Hansen y Geyse Ferreira.



El dominio del balón fue de principio a fin del Barcelona, a quien no amedrentó la lluvia que cayó en Malmö. La brújula del Barça fue Aitana Bonmatí, que está cogiendo más liderazgo en el equipo azulgrana con la lesión de Alexia Putellas.



Precisamente, la centrocampista fue la autora del 0-1 en el minuto 30 con un delicado toque con el exterior del pie derecho para rematar un centro de Rolfö desde la banda izquierda.



Antes, Mariona Caldentey ya tuvo una clara ocasión de gol para inaugurar el marcador en el minuto 12 con un disparo que salió ligeramente desviado después de un error de la capitana Mia Persson en la salida de balón del Rosengard que aprovechó Caroline Graham Hansen para asistir a la española.



Precisamente, la delantera noruega tuvo que ser sustituida antes de que finalizara el primer tiempo tras notar molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha. Graham Hansen se puso de rodillas y empezó a llorar desconsoladamente, consciente de la posible gravedad de la lesión.



Pero el Barça se repuso rápidamente del golpe psicológico otra vez de la mano de Aitana, quien esta vez batió a la portera australiana Teagan Micah en el minuto 41 con un disparo ajustado tras un robo en el interior del área de Geyse Ferreira.



Con ese tanto, el partido pareció encaminado para el conjunto catalán, pero Olivia Holdt, con un potente disparo raso desde la frontal del área que sorprendió a Paños, dio vida al Rosenborg en el 45+2 y dejó todo abierto para el segundo tiempo.

El tanto provocó que el conjunto sueco saliera de su guarida en la reanudación y se atreviera a avanzar líneas, hecho que comportó que el Barça pudiera atacar con más espacios. Pero ni Anna Crnogorcevic ni Asisat Oshoala aprovecharon sus claras oportunidades para batir a Micah.

