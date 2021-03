El Barcelona se acerca a los cuartos de final con una goleada

Con tres goles de Jennifer Hermoso, todos ellos con asistencia de la noruega Caroline Graham-Hansen, y uno de Alexia Putella, el Barcelona de Lluis Cortes ha puesto prácticamente los dos pies en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras golear al Fortuna Hjoerring danés (4-0).

Las azulgrana pudieron conseguir una goleada más holgada, pero no estuvieron acertadas ante la puerta contraria. Dispararon 17 veces sobre la meta rival, lanzaron 11 córners y abrumaron a un rival que se parapetó atrás desde el primer minuto con un 5-4-1 y esperó a que amainara la tormenta.

El equipo de Lluis Cortés salió decidido a solventar, no el partido, sino la eliminatoria por la vía rápida y no le costó abrir hueco en el partido.

Abrió el campo con Mariona Caldentey por la izquierda y, sobre todo, la noruega Graham Hansen por la derecha. La nórdica fue fundamental, desbordó siempre a Laura Frank por su banda e impidió que las ayudas llegara a tiempo para frenarla.

���� Hattrick-Hermoso! @Jennihermoso leads @FCBfemeni to a 4:0 win over @FortunaHjorring .



⚽️⚽️⚽️ @Jennihermoso

⚽️ @alexiaps94



Leg 2 will be played next Wednesday pic.twitter.com/R8YahbcVWg