El Barça femenino se medirá al City en los cuartos de final de la Champions League

El Barça Femení ya conoce el camino que deberá seguir para poder estar en la final de la 'UEFA Women's Champions League' del 16 de mayo en el Gamla Ullevi de Gotemburgo (Suecia), con un duelo de cuartos de final contra el Manchester City Women y un posible cruce en 'semis' ante el poderoso y vigente campeón Olympique de Lyon.

Quarter-finals: 24/25 March & 31 March/1 April



Semi-finals: 24/25 April & 1/2 May



Final (Gamla Ullevi, Gothenburg): 16 May