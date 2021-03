El Barça está en semifinales de Champions a pesar de perder contra el City

El Barça Femení ha perdido este miércoles ante el Manchester City (-) en el MCFC Academy Stadium, en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, pero gracias al 3-0 de la ida en el Johan Cruyff estará en semifinales por cuarta vez en las últimas cinco campañas.

Las de Lluís Cortés plantaron cara ante un City que sí mostró esta vez la calidad que atesora y que quedó anulada y enterrada en la ida por las blaugranas. Y tampoco merecieron perder esta vez las blaugranas, pero pagaron cara su falta de acierto ofensivo.

Pelearon, se sobrepusieron a las rachas ofensivas del City de Gareth Taylor e incluso llegaron a rozar el triunfo en este segundo duelo. Pero, las culés, finalmente perdieron y agradecieron el gran 3-0 de la ida que les hace cumplir el objetivo único; lograr el pase.

Congratulations, @FCBfemeni! ����



They will meet Lyon or Paris in the semi-finals on 24/25 April & 1/2 May, with Barcelona away in the first leg. pic.twitter.com/C03JmoC9B9