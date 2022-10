El Barça comienza la Champions aplastando al Benfica

BARCELONA, 9 - BENFICA, 0

El Barcelona empezó esta edición de la Liga de Campeones goleando por 9-0 al Benfica en el Estadi Johan Cruyff con los dobletes de Asisat Oshoala y Geyse Ferreira y los goles de Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Ana Crnogorcevic, y Clàudia Pina y dio un golpe sobre la mesa que no pasará desapercibido en Europa.

Así, el equipo azulgrana ya es el líder del grupo D de la fase de grupos de la Liga de Campeones, ya que en el otro encuentro el Bayern Múnich, el gran rival para lograr la primera posición, tan solo venció por 2-1 al Rosengard. Antes del inicio del partido ante el Benfica, Alexia Putellas mostró a la afición su segundo Balón de Oro, conquistado el lunes en París.

De hecho, ante el Benfica el técnico azulgrana apostó por un once inicial sin cuatro teóricas titulares. Caroline Graham Hansen, Fridolina Rolfö y dos de los fichajes de este verano, Keira Walsh y Geyse Ferreira, empezaron el partido desde el banquillo.



Y eso no fue un problema para que en la primera jugada del encuentro, cuando se cumplían 50 segundos desde el pitido inicial, Patri Guijarro rematara al fondo de la red con un disparo al primer toque un centro raso desde la banda derecha de Asisat Oshoala. El asedio azulgrana en los primeros minutos fue constante. Como si el Barça quisiera demostrarle a Europa desde el primer instante que la derrota en la final del curso pasado ante el Olympique de Lyon tan solo fue un accidente. El juego de posición azulgrana enloqueció a la defensa del Benfica, que no logró frenar el ritmo endiablado con el que el Barça hacía circular el balón.

Que el 2-0 no llegara hasta el minuto 14 fue una cuestión de suerte para las portuguesas, ya que las de Giráldez antes tuvieron hasta tres claras ocasiones de gol. Entonces, Aitana Bonmatí aprovechó un balón en la frontal del área pequeña procedente de Oshoala para llevarlo al fondo de la red con una volea.

En apenas un cuarto de hora el Barça acabó con la resistencia del Benfica, que llegó al Johan Cruyff habiendo vencido los tres primeros partidos de la liga portuguesa con un balance de 13 goles a favor y 0 en contra.

En el minuto 34, Oshoala hizo uno de los mejores goles de esta primera jornada de la ‘Champions’. La delantera nigeriana dibujó un potente disparo con su pierna derecha desde 30 metros de distancia que se coló por la escuadra derecha de la portería de Rute Costa, artífice de que su equipo no fuese perdiendo por más goles en ese momento.

Y, nada más empezar el segundo tiempo, en el minuto 49, una jugada individual de Mariona Caldentey por la banda izquierda del ataque finalizó con la balear batiendo por bajo a Rute Costa y sentenciando así el encuentro con el 4-0, lo que convirtió el resto del partido en un trámite.

Pero el Barça no desaprovechó el tiempo y en dos minutos, entre el 64 y el 66, hizo el 5-0 y el 6-0. El primero fue obra de Ana Crnogorcevic con un remate de cabeza en el segundo palo y el siguiente sirvió para que Geyse Ferreira, que acababa de entrar en el terreno de juego, se estrenara como goleadora en la ‘Champions’ al definir por bajo ante su exequipo.

La misma jugadora brasileña dio la asistencia del 7-0, obra de Clàudia Pina en el 76. Oshoala tan solo tuvo que empujar la pelota en la línea de gol en el 83 para hacer el 8-0 y Geyse Ferreira cerró el marcador con el 9-0 mediante un remate de cabeza en el 88. El Barça asusta a Europa. El próximo compromiso, el 27 de octubre a domicilio ante el Rosengard.

FICHA DEL PARTIDO

9 – Barcelona: Gemma Font; Bronze, Paredes, Mapi León (Laia Codina, min. 65, Marta Torrejón, min. 71), Rábano (Rolfö, min. 65); Aitana (Clàudia Pina, min. 65), Ingrid Engen, Patri Guijarro; Crnogorcevic (Geyse Ferreira, min. 65), Oshoala y Mariona.

0 – Benfica: Rute Costa; Silva, Carole Costa, Carolina Correia, Ferreira Silva (Marta Cintra, min. 87); Andreia Faria (Francisca Nazareth, min. 54), Pauleta, Andreia Norton (Ucheibe, min. 71); Ana Vitória, Nycole Raysla (Jéssica Silva, min. 54) y Lacasse.

Goles: 1-0, min. 1: Patri Guijarro. 2-0, min. 14: Aitana Bonmatí. 3-0, min. 34: Asisat Oshoala. 4-0, min. 49: Mariona Caldentey. 5-0, min. 64: Ana Crnogorcevic. 6-0, min. 66: Geyse Ferreira. 7-0, min. 76: Clàudia Pina. 8-0, min. 83: Asisat Oshoala. 9-0, min. 88: Geyse Ferreira.

Árbitro: Alina Pesu (Rumanía). Mostró tarjeta amarilla a Mapi León (min. 24) y Núria Rábano (min. 54) por el Barcelona y a Andreia Norton (min. 40), Carolina Correia (min. 79) y Carole Costa (min. 90) por el Benfica.

Incidencias: Partido perteneciente a la primera jornada del grupo D de la Liga de Campeones femenina disputado en el Estadi Johan Cruyff con 5.004 espectadores. Antes del inicio del encuentro, Alexia Putellas mostró a la afición su segundo Balón de Oro consecutivo, logrado el lunes en París.