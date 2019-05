Amanda Sampedro: "El fútbol femenino está de moda y estoy segura de que no va a ser pasajera"

La capitana del Atlético de Madrid Femenino e internacional con la selección, Amanda Sampedro, subrayó este lunes que el Mundial de Francia que comienza el 7 de junio "marcará un antes y un después" en el fútbol femenino, que vive un "momento importante" en España y que tiene claro que no será "una moda pasajera".

"El Mundial llega en momento importante para el fútbol femenino. Ahora mismo está de moda y estoy segura de que no va a ser pasajera. En el ámbito social, también viene en un momento importante para darnos a conocer y no hay otra competición de fútbol, sólo el Mundial, y eso es positivo para enseñárselo a la gente y que se pueda sumar", señaló Sampedro durante los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Así, la centrocampista rojiblanca cree que su segundo Mundial será "un escaparate" de cara al mundo, por lo que tendrán que "hacer las cosas bien" para afianzarse. "Queremos que se nos valore como futbolistas, que haya más interés y que guste el fútbol femenino. Creo que este Mundial va a marcar un antes y un después", manifestó.

"Vamos con mucha ilusión, el fútbol femenino está creciendo y eso conlleva que España siga creciendo. Se notará un cambio de un Mundial (2015) a otro. Empezamos contra tres buenas selecciones y nos vamos a ir preparando para ir afrontando cada partido. Es muy importante empezar ganando (ante Sudáfrica), sobre todo para el partido de Alemania. Vamos muy tranquilas y felices porque queremos hacer algo importante e ilusionar a la gente, que disfruten viendo buen fútbol, pero también con intensidad y ganas de llevar a España a lo más alto", agregó.

Preguntada por el nuevo modelo de competición en España impulsado por la RFEF, la madrileña fue claro. "Todo lo que sea crecer y sumar es importante. Hay que ir todos juntos en una misma dirección, cuanto más seamos y más claros sean los objetivos, más fuertes seremos y más lejos llegaremos. Vamos siendo cada vez más profesionales y siendo serios con nuestro trabajo llegaremos al sitio que nos corresponde y donde se merece el fútbol femenino", aseveró.

"Equipos como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid son los que más marcan en diferentes categorías a nivel europeo y mundial. Y sigo pensando que para el crecimiento del fútbol femenino sería importante y daría mucho que hablar un Atlético-Real Madrid o un Real Madrid-Barça. Todo lo que pueda sumar a aumentar la visibilidad sería muy importante", recalcó sobre la posibilidad de que el conjunto madridista creara una sección o equipo femenino.

Ante la opción de compaginar estudios y trabajo, la jugadora de la selección alabó el caso de su compañera rojiblanca Silvia Meseguer, que tuvo que dejar la selección durante un año para poder terminar la carrera de Medicina. "Su experiencia va a ayudar a muchas niñas y es un ejemplo, se la considera la deportista total", elogió Sampedro.

ACONSEJA A LAS NIÑAS "DISFRUTAR Y SABOREAR EL CAMINO"

En sus inicios, cuando era "muy pequeña", comentó, como anécdota, que confundió su portería con la del rival al comenzar el segundo tiempo de un partido. "Se me olvidó pero me di la vuelta y regateé hasta llegar a la otra portería", bromeó. "Siempre es importante recordar lo que has dejado atrás y que te acompañe en tu trayectoria, porque esos pequeños detalles son los que te ayudan en los momentos donde necesitas fuerza para seguir adelante", añadió.

"Desde bien 'chiquitita', mi padre se encargó de meterme los colores y valores de Atlético. Me llamó el Rayo, pero mi padre me dijo que me esperase un año más. Jugar con los chicos hasta cierta edad, por choque y fuerza, te hace ser más fuerte. En pretemporada con el Atlético jugamos contra el Juvenil masculino y a nivel físico es lo que más se puede parecer a jugar contra Estados Unidos. Ahora muchos equipos de niñas dan el nivel, están a la altura de los de niños e incluso son mejores", explicó sobre sus inicios.

Por último, aconsejó a las niñas que quieren jugar al fútbol que "luchen por sus sueños", porque "nada es imposible". "Que no dejen que nadie les diga que no lo van a conseguir y que disfruten y saboreen el camino, porque conseguirlo te dura 20 minutos. Si tienen un sueño que no se cansen de intentarlo, con esfuerzo, sacrificio y mucha humildad se consigue. Además, mi padre me enseñó que para ser buena futbolista o atleta hay que ser buena persona", concluyó Sampedro.