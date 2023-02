Alexia Putellas peleará con Beth Mead y Alex Morgan por su segundo The Best

La centrocampista española Alexia Putellas optará a ganar su segundo premio 'The Best' a 'Mejor Jugadora' que entrega la FIFA, tras ser nominada entre las tres finalistas al galardón junto a la inglesa Beth Mead (Arsenal) y la estadounidense Alex Morgan (San Diego Wave).

La jugadora del FC Barcelona, actual ganadora de las dos últimas ediciones del 'Balón de Oro', algo que no había conseguido nadie, podría repetir el doblete del pasado año si vuelve a ganar este reconocimiento, lo que le serviría para ser la primera en la historia en ganarlo también en dos ocasiones.

Pese a lesionarse de gravedad de la rodilla antes de la Eurocopa de 2020, la catalana volvió a demostrar una vez más ser seguramente la futbolista más diferencial en Europa y lideró al FC Barcelona al triplete nacional y a una nueva final de la Liga de Campeones, torneo del que fue la máxima goleadora con 11 tantos.

?? The finalists for #TheBest FIFA Women's Player Award are...



?????????????? @bmeado9

???? @alexiaputellas

???? @alexmorgan13