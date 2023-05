Alexia Putellas: "Es importante mejorar las condiciones de las jugadoras"

La futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas insistió que "es importante mejorar las condiciones de las jugadoras" para continuar en la profesionalización del fútbol femenino, al mismo tiempo que señaló que "cualquiera que sea coherente elogiaría lo que ha hecho el Barça" por este deporte.

"La conclusión que he sacado de esta lesión, de la experiencia que he tenido últimamente, es que es una lesión multifactorial. No creo que sea una cuestión de un factor. No lo atribuyo a que haya falta de estudio. Es una lesión que puede depender de muchas cosas", reflexionó Putellas en declaraciones a FIFPRO.

“I don't attribute it to the fact that there is a lack of study. The ACL is an injury that can depend on many things.”



?? @AlexiaPutellashttps://t.co/ZWfzvCDpSM