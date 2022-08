Alexia Putellas: "Han sido momentos duros y sentir la gente cerca ha hecho que esto se digiera un poco mejor"

El Barcelona Femenino ha jugado este sabado su primer partido de pretemporada contra el AEM de Lleida. Un encuentro que más allá del resultado, las azulgranas arrollaron al equipo rival (10-0) con un contundente victoria, contó con la presencia de Alexia Putellas en el Palco del estadio Johan Cruyff.

Durante el descanso del encuentro, la jugadora española ha atendido a los medios de comunicación del club: "Estoy bien dentro de lo que cabe en esta situación. Estoy bien, recuperándome mañana y tarde. Serán procesos que tendré que ir superando, son cosas que por suerte hasta ahora no había vivido y poco a poco, apoyando al equipo que es lo importante".

La capitana del Barcelona y de la Selección se lesionó hace algo más de un mes a falta de pocos días del estreno del conjunto de Vilda en la Eurocopa."Quiero agradecer que desde que me pasó esto me he sentido muy apoyada, con muchas muestras de agradecimiento... no me da para contestar a todo el mundo, pero aprovecho para dar las gracias. Han sido momentos duros y sentir tanta gente cerca ha hecho que esto se digiera un poco mejor", ha señalado la catalana.

Su regreso a los terrenos de juego puede tardar en llegar, se espera que la futbolista española se pierda prácticamente la totalidad de la temporada con el equipo azulgrana. A pesar de ello, Alexia Putellas se ha mostrado ilusionante con el nuevo curso que esta a punto de comenzar: "La confianza (en el equipo) es máxima, como la tiene toda la afición y todo el mundo. Es una nueva temporada y debemos ir a por todo".