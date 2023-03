Aitana Bonmatí: "No quiero una guerra con la RFEF, fuera orgullos, están en juego muchas cosas"

Aitana Bonmatí, una de las futbolistas clave del Barcelona, también es una de las 15 jugadoras de la selección españolaque desde septiembre no van convocadas mientras reivindican unas mejoras que aún no se han dado, un hecho que la jugadora no quiere que comporte "una guerra con la Federación" Española de fútbol.

"Estamos en un momento muy delicado y me gustaría que las dos partes nos acercáramos y pudiéramos, por lo menos, hablar. Hablar para ver cómo podemos arreglar las cosas por el bien del fútbol femenino. Fuera orgullos y fuera todo: están en juego muchas cosas", explicó Aitana en una entrevista publicada en el 'Diari ARA'. Por este motivo, pide "tener una conversación y expresar opiniones" para que se las "escuche". En este sentido, aseguró que no lo hacen "por capricho", sino "por el bien del fútbol femenino".

Aitana Bonmatí durante un partido del FC Barcelona.Cordon Press





Preguntada por si hasta ahora ha sido posible tener ese diálogo con la RFEF, Aitana respondió que "todo está igual y sigue parado". A la futbolista del Barcelona le "gustaría acercar posturas y que esto no sea una guerra con nadie" y admitió que "han sido meses muy difíciles" y que, para sus compañeras y para ella, "ir a la selección es básico".

Aitana opinó que las mejoras que piden las 15 futbolistas para la selección femeninason totalmente lógicas: "No creo que las medidas que hemos pedido y que pedimos sean porque sí. Somos superprofesionales y queremos lo mejor para el Barça y para la Selección Española. Queremos luchar para ser las mejores del mundo y creo que eso dice mucho de nosotras".

En el horizonte, hay el Mundial de este verano, que se disputará en Australia y Nueva Zelanda entre el 20 de julio y el 20 de agosto. Las jugadoras y la federación tienen cuatro meses por delante para encontrar una solución.