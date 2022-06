Aitana Bonmatí: "Somos una Selección más madura y que sabe competir mejor"

La centrocampista de la selección española Aitana Bonmatí afirmó este jueves que el combinado nacional ha mejorado "muchas cosas" en los últimos años, pero sobre todo en ser "más madura" para saber "competir mejor" contra las rivales más importantes, y admitió que aunque "la ambición es máxima", hay equipos en la Eurocopa de Inglaterra que tiene más historial.

"Hemos mejorado muchas cosas, no sabría decir una en concreto. Somos una selección más madura, que sabe competir mejor los partidos, que quizá eso nos faltaba porque jugábamos contra las grandes y se notaba esa diferencia de competitividad, intensidad y de físico. Nuestro físico no va a cambiar, pero hemos mejorado mucho para competir con las grandes, pero sobre todo somos un equipo más maduro", subrayó Aitana Bonmatí en rueda de prensa.

La catalana también recordó que tanto ella como sus compañeras en el FC Barcelona están ya "acostumbradas a la presión", un aspecto que está rodeando mucho al equipo de cara a sus opciones a pelear por todo en la Eurocopa. "Dentro del equipo somos conscientes de la dificultad que va a haber. Como selección Absoluta no hemos hecho nada grande y aunque llevamos dos o tres años a muy buen nivel, somos conscientes de que algunas selecciones tienen más bagaje internacional y títulos", indicó.

"Estamos en el camino y nuestra ambición es máxima porque queremos ganarlo todo, pero también siendo conscientes de quienes somos, donde estamos y de lo que podemos hacer. Estamos preparadas para hacer un buen papel", añadió.

La internacional tiene claro igualmente que el tema de la actitud "no hay que trabajarlo". "Es algo que lo llevamos dentro, se juega como se entrena, es mi opinión. El entrenamiento es una prueba de como estás de coger sensaciones e intensidad, que es lo que vas a necesitar para jugar partidos. Todas llevamos esto por dentro por lo ambiciosas que somos", recalcó.

Bonmatí cree que no pueden "menospreciar a ningún equipo porque todos tienen gran nivel". "Un campeonato de este estilo se decide por pequeños detalles. Ahora tenemos dos amistosos para prepararlo y luego está el primer partido ante Finlandia, que parece el inferior del grupo, pero que para nosotros para nada es así, sabemos lo difícil que es y lo vamos a empezar a preparar desde ya", advirtió.

"No se habla de ello, cada una está concentrada en dar lo máximo", replicó preguntada sobre si había tensión ante los cinco descartes. "A todas nos conoce el seleccionador y como jugamos y lo que podemos dar. Estos días son claves para acabar de concretar la lista, pero en el vestuario hay tranquilidad y unión, y no se está hablando de eso, estamos concentradas en entrenar, soportar este calor y en dar lo mejor", admitió la blaugrana.

En este sentido, lamentó la "importante" baja de Jennifer Hermoso"por su bagaje en la selección y en el mundo del fútbol, y por ser una de las capitanas". "Ahora es cuando más fuertes tenemos que ser y más unidas tenemos que estar, y seguro que tiramos adelante", recalcó, apuntando que ve a la 'tocada' Esther González por "buen camino" en su recuperación y en lista para la Eurocopa.

"Las jóvenes están muy bien. Tenemos el ejemplo de Salma (Paralluelo), que es su primera convocatoria y parece una más, no se nota que tenga 18 años. Tanto ellas como las otras jóvenes que llevan viniendo más tiempo se adaptan superbien. Todas tenemos un proceso y lo necesitamos para sumar más partidos, no hay que meterles presión porque todas hemos pasado por ello", sentenció sobre las menos veteranas dentro del vestuario.

'Mapi' León: "No hay que pensar en nada más que en la fase de grupos"



La defensa de la selección española María 'Mapi' León dejó claro este jueves que no deben "pensar en nada más que en la fase de grupos" de la Eurocopa de Inglaterra del mes que viene donde va a haber "mucho nivel" por lo que el objetivo debe ser "hacer el mejor papel posible" pese a una presión que hay desde fuera que ve algo "innecesaria".



"No hay que pensar en nada más que en la fase de grupos de la Eurocopa porque puedes estar mirando allí y tropezar aquí. Ya lo vivimos en la de 2017 cuando nos eliminó Austria, yo no pensaba, aunque llevaba poco, que nos fuese a eliminar y nos eliminó. Eso te vale para mucho y aún lo recuerdo. Va a haber mucho nivel y todos los partidos serán muy difíciles", subrayó 'Mapi' León en rueda de prensa.

En este sentido, coincide con el seleccionador Jorge Vilda y otras compañeras en que puede haber un exceso de presión sobre el equipo, aunque ella ya vive con esa exigencia al jugar en un FC Barcelona que "parece que tiene ganar siempre".



"Yo pienso en el día a día y en hacerlo lo mejor posible y hacer el mejor papel posible", aclaró la aragonesa. "Estaría bien ya que hacemos un trabajo que no nos metan presión desde fuera porque parece que si no ganamos es un desastre o un drama, e igual es innecesario. Sabemos que ha habido una mejora con la selección y en el ranking y entiendo que haya ganas y que se sea superpositivo, pero no es tan fácil", añadió.

Además, tras perder en mayo la final de la Liga de Campeones ante el Lyon con el FC Barcelona cuando parecían favoritas, recordó que "de todo se aprende, especialmente de las derrotas". "A nosotras en el Barça nos sirvió en Budapest (derrota contra el Lyon en la primera final de Champions) y también nos servirá lo de Turín", apuntó.