El técnico del EDF Logroño se marcha por no poder compatibilizar el cargo con su trabajo como profesor

El entrenador del EDF Logroño de la Liga Iberdrola, Jesús Martínez Abad, "Chechu Martínez", no continuará en el club porque, "aunque el interés por ambas partes es mutuo, los trámites laborales impiden continuar con este proyecto", ha informado el club riojano en una nota.

Jesús Martínez, quien ejerce como profesor en un instituto de Logroño, llegó al EDF a mediados de la pasada temporada y logró la permanencia del equipo de Logroño en la máxima categoría del fútbol femenino español en su primera temporada.

Para el EDF Logroño Femenino la no continuidad del entrenador supone "una gran desilusión", reconoce el club en su comunicado, en el que agradece "la implicación, el trabajo y la profesionalidad" que ha demostrado el preparador en el club y le desea "lo mejor en su trayectoria laboral".

Por otro lado, el propio entrenador ha hecho pública una carta de despedida en la que transmite su "agradecimiento" a las 23 jugadoras de la plantilla "que decidieron comprometerse con el rumbo marcado" y demostraron "calidad y profesionalidad" para convertirse en "un verdadero ejemplo a seguir para los jóvenes, las mujeres, el fútbol y la sociedad riojana".

Subraya que en su memoria "quedarán para siempre recuerdos inolvidables de la experiencia tan fantástica que he podido vivir en 1ª división femenina". "Me veo obligado a rechazar una oferta fabulosa de renovación del club por motivos profesionales y personales, pero no por ello quiero dejar de reconocer el buen trato y cariño recibido y sentido hacia persona desde todas las partes de la sociedad y del fútbol riojano", ha precisado.

"A partir de ahora me dedicaré mucho más a la base que a la élite deportiva desde el IES Laboral, formando educadores y tratando de contribuir a que el deporte y el fútbol repercuta mucho más a la formación integral de los niños y los equipos", concluye el técnico.