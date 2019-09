El Barça arrolla al Atlético de Madrid

El Barcelona pasó por encima del Atlético de Madrid, vigente campeón, y se impuso en el primer Clásico de la temporada (6-1) en la Primera Iberdrola, pese a que Amanda Sampedro adelantó a las visitantes en los primeros instantes de choque, remontando las locales y sentenciando ya en la primera mitad, donde fueron muy superiores sobre el terreno de juego.

La expectativa que se generó con este partido se cumplió nada más empezar. Y es que bien pronto se vieron goles en el nuevo Estadi Johan Cruyff. Pese a una primera intentona azulgrana, Robles mandó un balón preciso al área que remató al primer toque Amanda Sampedro para desnivelar la balanza.

No obstante, el gol no bajó los ánimos de las jugadoras de Lluis Cortés. De hecho, respondieron prácticamente al instante. La colegiada señaló unas manos de Tounkara dentro del área y Jenni Hermoso, que se enfrentaba a su exequipo, no falló la pena máxima e igualó la contienda.

Fueron unos primeros minutos frenéticos, con aproximaciones por parte de ambos bandos y sin un dominador claro. Poco a poco, eso sí, el Barça se adueñó del control del encuentro -en parte gracias a una eléctrica Graham- y terminó obteniendo la recompensa.

Tras un incomprensible fallo de Oshoala, que remató al palo, Mariona Caldentey aprovechó el rechace para fusilar a Gallardo y darle la vuelta al resultado.

La sentencia no tardaría en llegar. Una falta lateral perfectamente botada por Jenni Hermoso terminó rebotando en Robles, con tanta mala fortuna que se introdujo el balón en propia meta. A segundos del descanso, Mariona dejó pasar el balón dentro del área y Oshoala desataba la locura en el feudo barcelonista.

Si la intención de las rojiblancas era sacar algún punto tras el receso, la misma Oshoala se encargó de dar por finiquitado el partido nada más arrancar la segunda mitad. Jugada individual dentro del área y el disparo que supuso el quinto de la tarde.

La intensidad disminuyó, pues el partido estaba ya visto para sentencia y los entrenadores querían dosificar a las jugadoras. Dominio del juego por parte del cuadro local, ante la felicidad de las más de 4.000 personas presentes en el estadio, que se estaban divirtiendo con el juego de las suyas. Además, el Atlético se quedó con una menos en el césped por la expulsión de Tounkara a la hora de encuentro.

Patri pudo aumentar la renta con un disparo al palo y el Atlético lo seguía intenando, pero sin éxito. No obstante, Graham encontró su premio a la insistencia y tras una gran jugada personal por banda derecha, mandó un balón al área pequeña, donde Meseguer se hizo el 6-1 en propia puerta y puso punto y final al encuentro.

Con este triunfo, el Barça adelanta a las colchoneras en la clasificación y ya lleva 15 goles anotados en su nueva casa.

FICHA DEL PARTIDO

6 - FC Barcelona: Paños, Van der Gragt, Mapi, Jenni Hermoso (Aitana, 64’), Torrejón, Mariona, Alexia (Hamraoui, 57’), Guijarro, Leila (Melanie, 76’), Graham, Oshoala (Claudia Pina, 73’).

1 - Atlético de Madrid: Lola; Kenti (Linari, 46’), Aleixandri, Tounkara, Menayo (Strom,46’), Torrecilla (Santos, 67’), Meseguer, Amanda, Sosa, Ludmila, Charlyn (Duggan, 79’).

Goles: 0-1 (min. 3): Sampedro; 1-1 (min. 9): Jenni Hermoso (pen.); 2-1 (min. 28): Mariona; 3-1 (min. 35): Robles (p.p); 4-1 (min. 45): Oshoala; 5-1 (min. 47): Oshoala; 6-1 (min. 76): Meseguer (p.p).

Árbitro: Marta Huerta (colegio tinerfeño). Amonestó a las locales Mapi León y a las visitantes Menayo. Expulsó por doble amarilla a Tounkara (min. 60).

Incidencias: Partido correspondiente a la 3a jornada de la Primera Iberdrola, disputado en el estadi Johan Cruyff, ante unos 4.467 espectadores.