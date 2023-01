Maria Pry, entrenadora del Madrid CFF, se coge la baja de paternidad tras tener trillizos junto a su pareja

Maria Pry, entrenadora del Madrid CFF no se sentó en el banquillo el pasado domingo en el partido de la Liga F que su equipo perdió por 0-4 ante el Real Madrid. El motivo fue su reciente paternidad y es que acababa de tener trillizos junto a su pareja Ana Llamas, que curiosamente ejerce como su segunda en el club.

El caso de Maria Pry es curioso y único en el futbol nacional y es que la preparadora del quinto clasificado de la tabla con 25 puntos ha ejercido su derecho a la baja de paternidad y ha dejado por el momento su cargo para cuidar de los recién nacidos y de su pareja. Los niños vinieron al mundo el pasado 31 de diciembre de forma prematura.

Y nos llegaron los Reyes Magos por adelantado. GRACIAS Ana Llamas

El 31 de Diciembre a las 19:30 nacieron nuestros 3 niños. Momentos de incertidumbre, momentos duros… hasta que pude ver a Ana que iba a la sala del despertar. Tuvieron que hacerle cesárea, los niños ya querían estar en este mundo. Y sobre las 23:20 del 31 pude ver a Hugo, Enzo y Daniel.

Ahora, nos quedan unos meses duros, pero a la vez super bonitos, por las experiencias y emociones, que estoy convencida que vamos a vivir con ellos. Y en toda esta montaña rusa de emociones, sin lugar a duda me quedo con el día 5 de enero del 2023 que pudimos hacer piel con piel con ellos, por fin los tocamos, por fin los tuvimos con nosotras, por fin los sentimos…

Ese sentimiento no se puede explicar, su olor, su piel, sus quejidos… Felicidad máxima la que vivimos en esos momentos. Gracias al personal sanitario del HUVM por el trato hacia nuestros niños. Como los cuidan!!!

Y sobre todo, cómo acompañan a esos padres y madres que tienen hij@s prematur@s, porque como decía antes, el camino es difícil porque quieres tener miles de respuestas que no puedes tener y te haces muchas preguntas que no tienen respuestas.

Como me dijo el otro día un taxista, olvídate de planear la vida que de eso no va la maternidad, y vaya si tenía razón. Y por último, GRACIAS a nuestras familias por no dejarnos caer en ningún momento y estar siempre disponibles para todo y a nuestros AMIG@S, porque nos hemos sentido muy queridas y respaldadas en todo momento.

Cuanto significa una llamada o un simple mensaje. GRACIAS!!!